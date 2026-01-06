باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی -سپیده رضایی، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر استان یزد در مراسم اختتامیه جشنواره استانی نارین دخت، گفت: این جشنواره درصدد است تا استعداد‌های نهفته در وجود هنرمندان خلاق در این بستر فرصت بروز و ظهور پیداکند و با قرار گرفتن در شبکه‌ بزرگی از هنرمندان، طراحان، تولید کنندگان و پژوهشگران وایده پردازان در عرصه تولید پوشاک ایرانی اسلامی رشد و بالندگی یابد و هویت فاخر پوشش ایرانی اسلامی را نمایان سازد.

وی افزود: جشنواره نارین دخت با تمایز میان بخش‌های دانش آموزی، دانشجویی و... قصد دارد به رشد و ارتقا افرادی که آینده طراحی پوشاک جامعه ایرانی در دست آن‌ها است کمک کند، در کنار رشد استعداد‌ها عملیاتی شدن ایده‌ها وقرار گرفتن در بستر تولید انبوه مورد توجه است.

رضایی اظهار امیدواری کرد، با گرد هم آمدن اجزای زنجیره وبا اتکا به تلاش ونوآوری ایرانی قله‌ای دیگر فتح و به جایگاه واقعی خود در صنعت پوشاک ایرانی _اسلامی دست یابیم .

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در فعالان عرصه پوشاک، شناسایی ظرفیت‌های موجود در تاریخ و هنر اقوام و مناطق برای طراحی لباس امروزی، پرورش استعداد‌های نوپا در عرصه طراحی و شناسایی پژوهش‌هایکاربردی وموثر برپیشرفت صنعت پوشاک از اهداف این جشنواره است.

وی با اشاره به ظرفیت نهفته هنرمندان یزدی افزود: ۳۰۰ اثر به جشنواره ارسال که از این تعداد ۲۵ اثر برگزیده شد، محور این جشنواره احیا و روز آمد سازی هنر بومی ایرانی در پوشش عفیفانه است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر استان یزد گفت: برترین‌های این جشنواره برای دریافت تسهیلات به تعاون کار معرفی می‌شوند.

رضایی گفت: این جشنواره با موضوع طراحی پوشش اجتماعی بانوان، دوخت پوشش اجتماع بانوان، پژوهش‌های علمی در رشته‌های مرتبط با طراحی وتولید پوشاک فعالیت خودرا ادامه می دهد.

وی با اشاره به بخش‌های جشنواره بیان کرد: جشنواره ایراندخت با بخش های طراحی،آثار دوخته شده، پژوهش در مرحله کشوری داوری خواهد شد.

رضایی ادامه د اد: سطح این جشنواره دانش آموزی، دانشجویی، بخش آزاد ،ویژند‌ها (مزون‌ها وخانه‌های مد ولباس)، وبخش ویژه استانی ، پوشاک مدارس است.

وی افزود: اتفاق خوبی که امسال برای هنرمندان رخ داده است بن پارچه برای هنرمندان در نظر گرفته شده است تا از پارچه های تولید استان برای دوخت انواع لباس های فاخر استفاده کنند.