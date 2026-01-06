بخشش به جای انتقام + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پدر امیرمحمد خالقی، دانشجوی نخبه دانشگاه تهران، با حضور در دادسرای جنایی تهران قاتل فرزندش را بخشید. این جنایت با انگیزه سرقت لپ‌تاپ و گوشی تلفن همراه رخ داده بود و به جان‌باختن این دانشجوی جوان انجامید.

آقای خالقی در جریان رسیدگی قضایی، ضمن اعلام گذشت از حق قصاص، شرط کرد قاتل فرزندش دو روز در هفته به انجام کارهای عام‌المنفعه بپردازد. اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در میان حاضران و افکار عمومی داشته و به‌عنوان نمونه‌ای کم‌نظیر از گذشت و ترجیح اصلاح بر انتقام مورد توجه قرار گرفته است.