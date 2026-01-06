باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا و سردار سرتیپ دوم سلیمان ملک زاده معاون حقوقی، امور مجلس و دولت فراجا، با حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور دیدار و پیرامون موضوعات حوزه حقوقی – قضایی مرتبط با تصادفات رانندگی و اجرای قانون در محل دادستانی کل کشور گفت‌و‌گو کردند.

دادستان کل کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه فراجا در تأمین امنیت و نظم اجتماعی، بر نقش مؤثر حضور فیزیکی پلیس در کاهش تخلفات و ناهنجاری‌ها تأکید کرد و گفت: تجربه‌ها نشان داده است که حتی حضور یک خودروی گشت پلیس می‌تواند از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری کند. نمونه‌های موفق این رویکرد را در سال‌های گذشته، به‌ویژه در ایام نوروز و محور‌های حادثه‌خیز شاهد بوده‌ایم؛ حضوری که علاوه بر کنترل، نقش آموزشی و بازدارنده برای رانندگان نیز ایفا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه برخورد صرفاً سلبی و جریمه‌محور پاسخگوی مشکلات ترافیکی نیست، تصریح کرد: تغییر پایدار در رفتار اجتماعی تنها از مسیر فرهنگ‌سازی و آموزش مستمر حاصل می‌شود. نه با جریمه صرف و نه با هشدار‌های مقطعی نمی‌توان انتظار تحول جدی داشت. تجربه موفق پلیس در ترویج فرهنگ بستن کمربند ایمنی، طرح همیار پلیس و آموزش‌های رسانه‌ای از طریق صداوسیما، انیمیشن‌ها و پیام‌های خلاقانه نشان می‌دهد که کار فرهنگی هوشمندانه و مداوم می‌تواند به‌تدریج در ضمیر ناخودآگاه جامعه نهادینه شود.

دادستان کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های تبلیغی فراجا افزود: مسیر‌های شهری، بزرگراه‌ها و فضا‌های عمومی بستر بسیار مناسبی برای انتقال پیام‌های فرهنگی هستند. اگر اولویت نخست ما کار فرهنگی باشد، آثار آن ماندگار و عمیق خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک تخصصی در دادستانی کل کشور را مطرح ساخت و گفت: در این کمیته، مسائل ترافیکی باید از ابعاد حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و اجرایی به‌صورت کارشناسی بررسی شود و هر جا نیاز به تذکر، صدور بخشنامه یا پیگیری قانونی باشد، دادستانی کل آمادگی کامل دارد تا موضوعات را به‌صورت تخصصی پیگیری کند.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی خاطرنشان کرد: عامل انسانی، خودرو و جاده سه ضلع اصلی تصادفات هستند، با این حال سهم عامل انسانی همچنان بیشتر است. ارتقای مهارت رانندگی، افزایش نظارت، پایش سلامت رانندگان و کنترل مصرف الکل و مواد مخدر بالاخص در رانندگان ناوگان عمومی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

دادستان کل کشور همچنین استانداردسازی خودرو‌ها در حوزه ایمنی و مصرف سوخت را از موضوعات بسیار مهم برشمرد و تأکید کرد: لازم است نظارت مؤثری بر عملکرد شرکت‌های خودروسازی در زمینه تولید خودرو‌های ایمن و کم‌مصرف اعمال شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حجم بالای موتورسیکلت‌های توقیفی و رسوب آنها در پارکینگ‌ها تصریح کرد: حقوق مردم در فرآیند توقیف وسایل نقلیه باید به‌طور کامل رعایت شود و جز در مواردی که قانون تصریح کرده، از توقیف خودداری شود. همچنین نظارت دقیق بر عملکرد مأموران در رعایت مقررات قانونی هنگام توقیف، نحوه نگهداری وسایل نقلیه و تعیین تکلیف سریع آنها ضروری است تا از تضییع اموال مردم جلوگیری شود.

منبع: دادستانی کل کشور