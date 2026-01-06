باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه روز سه‌شنبه پس از نشست ائتلاف موسوم به «ائتلاف مشتاقان» در پاریس گفت که پروتکل‌های امنیتی برای اوکراین «تقریباً تکمیل شده» است.

ویتکاف در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد که ایالات متحده امیدوار است طرفین درگیری بتوانند «به مصالحه‌های خاصی» در مورد مسائل ارضی دست یابند.

ویتکاف با تأکید بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده «قویا و با جدیت معتقد است که این کشتار باید متوقف شود»، خاطرنشان کرد: «ما اینجا هستیم تا در روند صلح میانجیگری و کمک کنیم و آماده‌ایم هر کاری برای رسیدن به این هدف انجام دهیم.»

