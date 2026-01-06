فرستاده ویژه آمریکا پس از نشست ائتلاف موسوم به «ائتلاف مشتاقان» در پاریس گفت که پروتکل‌های امنیتی برای اوکراین «تقریباً تکمیل شده» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه روز سه‌شنبه پس از نشست ائتلاف موسوم به «ائتلاف مشتاقان» در پاریس گفت که پروتکل‌های امنیتی برای اوکراین «تقریباً تکمیل شده» است.

ویتکاف در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد که ایالات متحده امیدوار است طرفین درگیری بتوانند «به مصالحه‌های خاصی» در مورد مسائل ارضی دست یابند.

ویتکاف با تأکید بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده «قویا و با جدیت معتقد است که این کشتار باید متوقف شود»، خاطرنشان کرد: «ما اینجا هستیم تا در روند صلح میانجیگری و کمک کنیم و آماده‌ایم هر کاری برای رسیدن به این هدف انجام دهیم.»

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، استیو ویتکاف
خبرهای مرتبط
دوگانگی اروپا و ترس از اشغال گرینلند؛
سکوت در برابر حمله آمریکا به ونزوئلا، اعتبار بلوک را خدشه‌دار کرد
انفجار گاز یک کشته در شهر غربی روسیه بر جای گذاشت 
در طول ۲۴ ساعت گذشته؛
روسیه ۳۶۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار دانمارک به ترامپ: طمع به گرینلند پایان ناتوست
«کارتل خورشید»؛ بهانه ترامپ برای حمله به ونزوئلا دروغ از آب درآمد
جمع‌آوری شیرخشک‌های «سمی» نستله از بازار اروپا
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد
قطر: با تهران و واشنگتن در تماس هستیم
بازی خطرناک اسرائیل در شاخ آفریقا با سفر وزیر خارجه این رژیم به سومالی‌لند
سازمان ملل: عملیات آمریکا در ونزوئلا اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را تضعیف کرد
۵۵ سرباز کوبایی و ونزوئلایی در جریان عملیات آمریکا کشته شده‌اند
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
روسیه ۳۶۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد 
آخرین اخبار
ترکیه خواستار توقف فعالیت‌های پ‌ک‌ک در سوریه شد
۵۵ سرباز کوبایی و ونزوئلایی در جریان عملیات آمریکا کشته شده‌اند
اسرائیل و سوریه توافق کردند مذاکرات در مورد توافقنامه امنیتی را تسریع کنند
ترامپ: آنها می‌دانستند که ما به ونزوئلا می‌رویم
اتحادیه اروپا مشروعیت رئیس جمهور موقت ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد
سقوط یک فروند اف-۱۶ تایوانی در سواحل شرقی جزیره
سومالی سفر وزیر خارجه اسرائیل به سومالی‌لند را محکوم کرد
۴ کشته در درگیری‌ دولت موقت سوریه و نیرو‌های کُرد در حلب
اروپا خطاب به ترامپ: گرینلند متعلق به مردمش است
اعتراف سندرز: نفت ونزوئلا برای شرکت‌های آمریکایی نیست
هشدار دانمارک به ترامپ: طمع به گرینلند پایان ناتوست
بازی خطرناک اسرائیل در شاخ آفریقا با سفر وزیر خارجه این رژیم به سومالی‌لند
سازمان ملل: عملیات آمریکا در ونزوئلا اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را تضعیف کرد
قطر: با تهران و واشنگتن در تماس هستیم
جمع‌آوری شیرخشک‌های «سمی» نستله از بازار اروپا
سکوت در برابر حمله آمریکا به ونزوئلا، اعتبار بلوک را خدشه‌دار کرد
انفجار گاز یک کشته در شهر غربی روسیه بر جای گذاشت 
بی‌میلی نتانیاهو به مذاکره با الجولانی
انحصار سلاح در دولت، موضع ثابت مقاومت عراق از سال ۲۰۱۷
روسیه ۳۶۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد 
اسرائیل ممنوعیت دسترسی رسانه‌ها به غزه را حفظ می‌کند
«کارتل خورشید»؛ بهانه ترامپ برای حمله به ونزوئلا دروغ از آب درآمد
تجاوز به ونزوئلا؛ تیر خلاص آمریکا به نظم تک‌قطبی جهان
ناوگان تانکرهای نفتی تحریم شده از ونزوئلا خارج می شوند
کلمبیا: همکاری با آمریکا در مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد
پاسخ منفی باکو برای اعزام نیرو به غزه
عجز اروپا در برابر قلدری ترامپ برای گرینلند
تخلیه دادگاه عالی آریزونا پس از کشف بسته انفجاری
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد