باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: آن قدر تیم‌ها افتضاح بازی می‌کنند، آدم فکر می‌کند مسابقات لیگ را در زمین خاکی را نگاه می‌کند. از آن طرف تیم‌هایی که این همه هزینه کردند و از آنها انتظار می‌رفت که حریفان خود را ببرند، اما نتوانستند این کار را انجام بدهند. مثلا از تیم تراکتور توقع می‌رفت که بازی‌های خود را پیروز شود، اما این تیم پشت سر هم مساوی کرد.

توان استعدادی فوتبال ما به پایان رسیده است

او افزود: همچنین تیم ملی فوتبال هم وضعیت خوبی ندارد و در بازی با روسیه نشان داد که توان استعدادی فوتبال ما به پایان رسیده است و به بن بست خوردیم. این ۶۰۰ هزار دلاری که بر‌ای سرژ اوریه صرف شد، پول بیت المال بوده که هدر رفته است و من راضی نیستم. اگر قرار است بازیکنی خریداری شود اول باید کارگروهی بروند و تستش کنند و شرایط پزشکی و بدنی اش را ببینند و بعد با نرخ ارز بالا برای جذب بازیکن درست هزینه کنیم.

سرخپوشان برای قهرمانی باید پوست اندازی کنند

اصلانیان بیان کرد: تیم فوتبال پرسپولیس باید ۳، ۴ بازیکن خریداری کند تا بتواند با حریفانش در نیم فصل دوم رقابت کند. سرخپوشان در پست‌های مهاجم سرزن، پلی میکر و دفاع چپ و راست نیاز به جذب بازیکن دارند. اوریه و احمد زاده که از پرسپولیس رفتند و بیفوما، یاسین سلمانی، براجعه و سرلک هم باید بروند، چون اینها بار اضافی پرسپولیس هستند که به کار تیم نمی‌آیند. سرخپوشان باید با ۵، ۶ بازیکن قطع همکاری کنند. حتی مرتضی پورعلی گنجی هم سنش برای دفاع وسط زیاد است. اگر سرخپوشان می‌خواهند قهرمان شوند باید پوست اندازی کنند وگرنه با این تیم پیر نمی‌شود قهرمان شد.

بدترین بازی‌های پرسپولیس را امسال دیدم

مهاجم سابق پرسپولیس درباره برد‌های اقتصادی سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم پرسپولیس خیلی بد بازی می‌کند و بدترین بازی‌ها را از این تیم دیدم. اصلا موقعیت و امید به گل نمی‌توانند خلق کنند. اگر شما بازی با استقلال خوزستان که بازیکنان این تیم به خاطر لجبازی با مدیرعاملشان آمده بودند ببازند را کنار بگذارید، یک بازی خوب از این تیم ندیدیم. تیم پرسپولیس توانست تیم سپاهان را ببرد در حالی که باید ۵ گل می‌خورده است. این تیم به فجر شهید سپاسی در دقیقه ۹۰ گل زده است. بازیکنان پرسپولیس ۲ موقعیت گل ایجاد می‌کنند که یکی از آنها گل می‌شود و اینطوری قهرمان نمی‌شوند.

بردهای اقتصادی به سرانجام نمی رسد

اصلانیان بیان کرد: مثلا تراکتور ۵، ۶ موقعیت ایجاد می‌کند و شاید بازی را ببازد و این خوب است که فوتبال قشنگی ارائه می‌دهد. برد‌های اقتصادی به سرانجام نمی‌رسد. پرسپولیسی‌ها بدانند که بالاخره حریفان دستشان را می‌خوانند و می‌دانند که سرخپوشان ارسال از دفاع‌های چپ و راست نمی‌توانند کنند، چون دستشان بسته است. اگر حریفان مرکز دفاع وسط خود را ببندند در آن صورت پرسپولیسی‌ها نمی‌توانند پاس نفوذی بدهند و دیگر گل زدن سخت می‌شود.

آمار گلزنی ما نسبت به کل دنیا پایین است

مهاجم سابق پرسپولیس بیان کرد: آمار گلزنی ما نسبت به کل دنیا پایین است. این موضوع نشان می‌دهد که عملکرد لیگ ما در نیم فصل قابل قبول نبوده است و نمره قبولی نمی‌گیرد. تیم‌هایی که این همه هزینه کردند آمارشان درست و حسابی نیست برای همین هست که همه تیم‌ها نزدیک بهم هستند و هیچ تیمی خودش را از سایر تیم‌ها جدا نکرده که بتواند در نیم فصل دوم نتیجه بگیرد. الان هم ۴، ۵ تیم بالا با ۲ برد می‌توانند به صدر جدول بروند.

سرگیف باید به اندازه ۵ بازیکن کیفیت داشته باشد

اصلانیان درباره اینکه به نظرتان سرگیف مهاجم ازبکستانی می‌تواند در پرسپولیس موفق باشد، گفت: واقعا من شنیدم که مبلغ قرارداد سرگیف یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار است و او باید به اندازه ۵ بازیکن کیفیت داشته باشد. اگر این بازیکن کیفیت لازم را نداشته باشد قطع به یقین من فکر می‌کنم بحث دلالی و پورسانت پشت خرید این بازیکن وسط است. واقعا این رقم برای یک بازیکنی که از ازبکستان می‌آید زیاد است و اوباید به اندازه ۵ بازیکن ایرانی کیفیت داشته باشد.

علیجانوف مبلغ بیشتری می خواست و پرسپولیس نداشت تا بدهد

او درباره اینکه مدیرعامل پرسپولیس بیان کرده که یک واسطه باعث شده که حضور علیجانوف مدافع ازبکی در این تیم منتفی شود، اظهار کرد: من احساسم این است که علیجانوف عدد بیشتری می‌خواست و پرسپولیسی‌ها نداشتند بدهند. به هر حال کار پرسپولیس با سرگیف راه نمی‌افتد و بازیکن در دفاع‌های جپ، راست و مهاجم سرزن می‌خواهد. اگر سرخپوشان بقیه پازل را تکمیل نکنند نتیجه نمی‌گیرند و باید در همه پست‌ها بازیکن بگیرند.

اصلانیان درباره اینکه مدیرعامل پرسپولیس بیان کرده بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی اهدایی کنسرسیوم بانکی تمام شده است، گفت: به نظرم هیچ اشکالی ندارد که فوتبال تعطیل شود.

ما فقط اسم حرفه‌ای، یک توپ و لباس بی کیفیت ایرانی داریم

مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخابی‌ها ورزشگاه هم ندارند و باید در شهرستان‌ها از حریفان خود پذیرایی کنند، گفت: ما از فوتبال فقط اسم حرفه‌ای، یک توپ و لباس بی کیفیت ایرانی داریم و استعداد، بازیکن جوان و زمین باکیفیت و ورزشگاه خوب نداریم. وقتی این‌ها نباشد، هوادار نمی‌تواند به ورزشگاه بیاید تا باعث جذابیت فوتبال شود. به طور خلاصه من از فوتبال خیلی ناامید هستم.

تیم‌های سپاهان و تراکتور تا دندان مسلح هستند

او درباره اینکه پرسپولیس می‌تواند در نیم فصل دوم موفق شود، اظهار کرد: اگر پول نباشد و پرسپولیس نتواند بازیکن بخرد در آن صورت نمی‌تواند در لیگ به موفقیت برسد. اگر قرار باشد پرسپولیسی‌ها فقط یک بازیکن بگیرند و در چند پست دیگر ضعف داشته باشند نمی‌توانند کار‌های تاکتیکی را پیش ببرند و سخت می‌شود. تیم‌های سپاهان و تراکتور تا دندان مسلح هستند و اینها بازیکن نیاز ندارند و آنها از موقعیت‌ها استفاده کنند، بازی را در می‌آورند. پرسپولیس نیاز به ابزاری دارد که موقعیت ایجاد کند و فرق ما با این تیم‌ها این است. ما ۳، ۴ بازیکن که بتوانند برای ما بازی را در می‌آورند لازم داریم.

وقتی بازیکنان پرسپولیس به ایران بیایند، افسردگی می‌گیرند

اصلانیان درباره اینکه اردوی پرسپولیس در قطر را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: همیشه اردو‌های خارج از ایران عالی هست و دور از تنش و حاشیه‌های فوتبالی و غیر فوتبالی است. زمین‌های قطر آن قدر خوب و مخملی هست که وقتی بازیکنان پرسپولیس به ایران بیایند، افسردگی می‌گیرند. ان شا الله پرسپولیس بتواند بازیکن هم بگیرد. پرسپولیس ۵ بازیکن بار اضافی دارد که باید قطع همکاری کند تا حداقل بتواند ۳ بازیکن جای آنها بخرد.

پرسپولیسی ها شکل بدنی و فیزیکی اوریه را ندیدند

اصلانیان درباره اینکه باشگاه پرسپولیس می‌گوید که سرژ اوریه بیماری هپاتیتش را پنهان کرده بود، گفت: اصلا این موضوع را کنار بگذاریم، شکل بدنی و فیزیکی آن را ندیدند که یک بازیکن چاق خریدند. بازیکنی که نمی‌توانست استارت بزند و یک سانت می‌خواست انجام بدهد که آن هم به اوت فرستاد. ایجنت‌ها در همه جای دنیا هستند و با همه بازیکنان قرارداد می‌بندند. متاسفانه برای ما این طور نیست. باشگاه‌ها بازیکن درست و حسابی بگیرند و هواداران عقبه این بازیکن را بدانند و یک بازیکن گرفتند که هزار سال پیش خوب بوده است، اما الان پیر است. در تلویزیون شنیدیم که اوریه ۳۳ ساله اش هست، اما ما فهمیدیم که ۳۷ ساله است.

امسال کیفیت لیگ خیلی پایین بود

مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه لیگ امسال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: امسال کیفیت لیگ خیلی پایین بود و به طور کلی یکی، ۲ بازی خوب بوده است. بازی پرسپولیس و استقلال بد بود و انگار به هر کدام از ۲ تیم گفته باشند که در نیمه خودشان باشند. به هر حال سرخابی‌ها توان حمله کردن نداشتند. پرسپولیس در بازی با مس رفسنجان ۳ موقعیت گلزنی داشت، که یکی از آنها گل شد و این تیم در نیم فصل دوم کار سختی پیش رو دارد.