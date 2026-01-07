معاون توسعه بازار بورس انرژی گفت: سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق از بیست میلیارد کیلووات‌ساعت به پنجاه میلیارد کیلووات‌ساعت تغییر یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود کریمی، معاون توسعه بازار بورس انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز نزدیک به یک سال و یک ماه از آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی برق روی تابلوی بورس انرژی ایران می‌گذرد از میزان بیست میلیارد کیلووات‌ساعت که قانون‌گذار به عنوان هدف اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست تعیین کرده، نزدیک به صد و پنجاه میلیون کیلووات‌ساعت گواهی صرفه‌جویی برق به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه‌سازی مصرف در حوزه برق تخصیص پیدا کرده است.

او ادامه داد: اگرچه این میزان که نزدیک به یک درصد سقف بازار است، عدد کوچکی به نظر می‌آید، اما آغاز معاملات گواهی‌های صرفه‌جویی برق روی تابلو‌های بورس انرژی و ایفای وزارت نیرو به تعهداتی که ذیل این معاملات شکل می‌گیرد، باعث شده که طرح‌های بهینه‌سازی از صرفه اقتصادی برخوردار شوند و از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشند.

کریمی همچنین افزود: بر همین اساس، طرح‌های بسیار زیادی در کمیسیون صرفه‌جویی انرژی به تصویب رسیده است. به‌طوری که میزان تصویب طرح‌ها فراتر از سقف بیست میلیارد کیلووات‌ساعت تعیین شده از سوی قانون‌گذار رفته و با تصویب یک مصوبه جدید، سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق از بیست میلیارد کیلووات‌ساعت به پنجاه میلیارد کیلووات‌ساعت تغییر یافته است. ما نیز در بورس انرژی با اخذ مصوبه از هیئت پذیرش بورس انرژی، این افزایش را به تصویب رسانده و بزودی روی نماد‌های معاملاتی گواهی صرفه‌جویی برق در دو نماد عادی و اوج اعمال خواهد شد.

او بیان کرد: شکل‌گیری این بازار کمک بسیار بزرگی به توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف کرده و در کنار آن، ایفای تعهدات توسط وزارت نیرو نیز زمینه‌ساز توسعه این بازار است. امیدواریم که با طرح‌های بهینه‌سازی، بخش زیادی از مشکلات صنعت برق کشور در حوزه ناترازی تولید و مصرف مدیریت شود.

او افزود: از جمله برنامه‌های دیگری که در بحث برق وجود دارد، دستورالعمل فعالیت شرکت‌های کارور در صنعت برق است. این ظرفیت جدید اخیراً ایجاد شده و شرکت‌های کاربر در حال اخذ مجوز از وزارت نیرو هستند تا بتوانند به عنوان کارور فعالیت کنند و برقی که حاصل از فعالیتشان ایجاد می‌شود، روی تابلو‌های بورس انرژی به فروش برسد. این نویدبخش یک ظرفیت بالقوه است که امیدواریم به زودی با مشارکت شرکت‌های کارور و همکاری وزارت نیرو، شاهد عملیاتی شدن آن روی تابلو‌های بورس انرژی باشیم.

برچسب ها: صنعت برق ، بورس انرژی
تبادل نظر
