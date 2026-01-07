طرح جدید کالابرگ الکترونیک با هدف پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده واقعی، کنترل نوسانات قیمت کالا‌های اساسی و حفظ قدرت خرید خانوار‌ اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه ها جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک  به این شرح اعلام کرد:

هدف اجرای طرح جدید کالابرگ چیست؟
• پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده واقعی
• کنترل نوسانات قیمت کالا‌های اساسی
• حفظ قدرت خرید خانوار‌ها

*کلیه کارمندان و بازنشستگان بدون در نظر گرفتن دهک‌بندی، کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند. *
*• کلیه یارانه‌بگیران، مشمول طرح دریافت کالابرگ می‌شوند. *
*• خانوار‌هایی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، در صورت ثبت درخواست در سامانه‌ای که به‌زودی اعلام خواهد شد، مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی می‌شوند. *

اعتبار ماهانه:
۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
به ازای هر نفر
واریز به کارت سرپرست خانوار

مرحله اول واریز:
۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
به ازای هر نفر
واریز ۴ مرحله همزمان

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۶۳۶۹ _ ۰۲۱ ارتباط حاصل فرمایید.

طرح جدید کالابرگ الکترونیک

برچسب ها: سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، کالابرگ
خبرهای مرتبط
اعتبار کالا برگ برای ۸۶ میلیون ایرانی شارژ شده است/ ارز ترجیحی حذف نشده است+ فیلم
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ارز ترجیحی ضد تولید بود/ با اصلاح روش، یارانه ۷۰۰ همتی به دست مردم می‌رسد
آلودگی هوا تا پایان هفته مهمان کلان شهر‌ها خواهد بود
وزیر جهاد کشاورزی: کالابرگ افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می‌کند + فیلم
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
آخرین اخبار
شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی چیست؟
چرا کالابرگ یک میلیون تومانی بسیار کارآمدتر از نظام ارز چندنرخی است؟
تخصیص ارز به جای واردات خودرو به واردات بنزین اختصاص یافته است+ فیلم
جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک
سقف گواهی‌های صرفه‌جویی برق افزایش پیدا کرد/ توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
نقش پررنگ اصناف در برقراری آرامش و ثبات اقتصادی در کشور
وزیر جهاد کشاورزی: کالابرگ افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می‌کند + فیلم
ارز ترجیحی ضد تولید بود/ با اصلاح روش، یارانه ۷۰۰ همتی به دست مردم می‌رسد
آلودگی هوا تا پایان هفته مهمان کلان شهر‌ها خواهد بود
شفافیت بازار برق با کاهش خرید و فروش دولتی محقق می‌شود
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران بر اساس برنامه عملیاتی انجام خواهد شد
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد
آمادگی کامل اتاق‌های سه‌گانه برای همراهی با دولت در ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی
۳۰ میلیون دلار مازادِ عرضه، در اولین روز کاری بازار یکپارچه ارزی
حفظ سرمایه دامی و افزایش بهره‌وری اولویت اصلی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ دی ماه
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به زودی ابلاغ می‌شود
کمبودی در عرضه روغن نداریم/ توزیع ۱۱۰۰ تن روغن در سطح کشور +فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین
نصب ۱۴۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق استان تهران+ فیلم
صادرات تخم مرغ از سرگرفته شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید+ فیلم
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از بخاری های راندمان بالا
پرداخت یارانه نقدی یا کالایی ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد
۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد
تنوع‌بخشی به سبد مسکن و مسکن استیجاری در اولویت است
اضافه شدن ۱۴۶ صندلی به ناوگان هوایی کشور/ یک فروند هواپیما بعد از چک سنگین به چرخه پروازی برگشت
جهش ۱۱۱ هزار واحدی شاخص بورس
تامین سرمایه در گردش به فوریت باید پیگیری شود+فیلم
کاهش ۵ درصدی مصرف گاز خانگی افزایش تولید فولاد را فراهم میکند