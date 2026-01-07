باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه ها جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک به این شرح اعلام کرد:

هدف اجرای طرح جدید کالابرگ چیست؟

• پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده واقعی

• کنترل نوسانات قیمت کالا‌های اساسی

• حفظ قدرت خرید خانوار‌ها

*کلیه کارمندان و بازنشستگان بدون در نظر گرفتن دهک‌بندی، کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند. *

*• کلیه یارانه‌بگیران، مشمول طرح دریافت کالابرگ می‌شوند. *

*• خانوار‌هایی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، در صورت ثبت درخواست در سامانه‌ای که به‌زودی اعلام خواهد شد، مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی می‌شوند. *

اعتبار ماهانه:

۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان

به ازای هر نفر

واریز به کارت سرپرست خانوار

مرحله اول واریز:

۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

به ازای هر نفر

واریز ۴ مرحله همزمان

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۶۳۶۹ _ ۰۲۱ ارتباط حاصل فرمایید.