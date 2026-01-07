باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه ها جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک به این شرح اعلام کرد:
هدف اجرای طرح جدید کالابرگ چیست؟
• پرداخت مستقیم یارانه به مصرفکننده واقعی
• کنترل نوسانات قیمت کالاهای اساسی
• حفظ قدرت خرید خانوارها
*کلیه کارمندان و بازنشستگان بدون در نظر گرفتن دهکبندی، کالابرگ الکترونیکی دریافت میکنند. *
*• کلیه یارانهبگیران، مشمول طرح دریافت کالابرگ میشوند. *
*• خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت نمیکنند، در صورت ثبت درخواست در سامانهای که بهزودی اعلام خواهد شد، مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی میشوند. *
اعتبار ماهانه:
۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
به ازای هر نفر
واریز به کارت سرپرست خانوار
مرحله اول واریز:
۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
به ازای هر نفر
واریز ۴ مرحله همزمان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۶۳۶۹ _ ۰۲۱ ارتباط حاصل فرمایید.