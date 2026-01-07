سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: معمولا اعلام می‌شود که ارز کافی برای واردات خودرو وجود ندارد، اما در مقابل می‌بینیم که ارز قابل توجهی برای واردات بنزین اختصاص داده می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد-امیرحسین رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از سیاست‌های خودرویی کشور گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه خودرو، بحث قیمت‌هاست که هیچ تناسبی با کیفیت خودروها ندارد. سیاستی که طی سال‌های اخیر در صنعت خودروسازی اجرا شده، از یک‌سو منجر به زیان انباشته شرکت‌های خودروساز شده و از سوی دیگر، نه‌تنها خودروی ارزان و باکیفیتی در اختیار مردم قرار نداده، بلکه نارضایتی عمومی را نیز افزایش داده است.

 وی با اشاره به مطالبه عمومی درباره واردات خودرو افزود: بحث واردات خودرو به یک پرسش جدی در جامعه تبدیل شده و باید به‌روشنی پاسخ داده شود که چرا فرآیند واردات به‌درستی انجام نمی‌شود. معمولاً گفته می‌شود که ارز کافی برای واردات خودرو وجود ندارد، اما در مقابل می‌بینیم که ارز قابل توجهی برای واردات بنزین اختصاص داده می‌شود و کشور ناچار به واردات بنزین است.

رستمی تصریح کرد: وقتی این موارد را کنار هم قرار می‌دهیم از یک‌سو واردات گسترده بنزین و از سوی دیگر، عدم واردات خودروهای باکیفیت، کم‌مصرف و مناسب ـ به‌وضوح مشخص می‌شود که در حوزه خودروسازی، سیاست‌گذاری درستی نداشته‌ایم و این رویکرد نیازمند بازنگری جدی است.

