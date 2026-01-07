علی اردستانی فرزند احمد بامداد امروز (چهارشنبه هفدهم دی ماه ۱۴۰۴) به جرم جاسوسی به نفع سرویس تروریستی موساد به دار مجازات آویخته شد. وی یکی از مهره‌های کلیدی موساد در ایران بود که اطلاعاتی حساسی را به صهیونیست‌ها منتقل کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرکز رسانه قوه قضاییه - بامداد امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه، حکم اعدام علی اردستانی فرزند احمد به جرم جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی و امنیتی موساد از طریق ارائه اطلاعات حساس کشور پس از تایید در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی به اجرا درآمد. 

براساس مفاد پرونده، نامبرده از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی و تروریستی موساد شده و به ازای دریافت مبالغ مشخص و وعده‌های پوچ، ماموریت‌هایی را برای موساد انجام داده است. 

براساس اسناد و مدارک موجود و اقاریر صریح محکوم‌علیه، علی اردستانی به دستور افسران موساد، تصاویر و عکس‌هایی از محل‌های خاص، اطلاعات سوژه‌های هدف را در اختیار سرویس قرار داده و در پایان انجام هر ماموریت مبالغی در قالب ارز دیجیتال دریافت کرده است. 

براساس محتویات پرونده، محکوم‌علیه علاوه بر ارتباط مجازی با افسران موساد، با عوامل رژیم صهیونیستی در داخل کشور نیز ارتباط داشته است. 

وی از طریق افسران موساد با فردی با هویت مشخص در ایران در اماکن مختلف ملاقات حضوری داشته و اطلاعات جمع‌آوری شده، عکس‌ها و فیلم‌های تهیه شده را در اختیار وی گذاشته و سپس ماموریت‌های جدیدی را دریافت می‌کرده است. 

اردستانی پس از شناسایی در زمانیکه در حال انجام ماموریت برای رژیم صهیونیستی بوده است بازداشت می‌شود. 

نامبرده در تحقیقات و مراحل بازپرسی، هدف خود از خیانت به کشور را دریافت جایزه میلیون دلاری و ویزای کشور انگلیس معرفی کرده است. 

وی در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اذعان داشته است از اینکه با افسران موساد در ارتباط بوده و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دشمن قرار می‌داده اطمینان و آگاهی کامل داشته است. 

پس از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده، علی اردستانی در دادگاه با رعایت تمام تشریفات قانونی محاکمه شد. 

نامبرده در جلسات دادگاه نیز صراحتا اتهامات را پذیرفته و جزئیات همکاری خود با سرویس جاسوسی موساد را تشریح کرده است. 

دادگاه با توجه به تحقیقات به عمل‌آمده، مستندات پرونده، گزارش ضابط، و اقاریر و اعترافات صریح متهم راجع به جاسوسی و اقدامات مخرب به نفع رژیم صهیونیستی، علی اردستانی را به اعدام محکوم کرد. 

براساس دادنامه صادره، اقدامات سوء امنیتی اردستانی به عنوان یکی از مهره‌های اصلی دشمن در تکمیل هدف طراحی شده ملموس و غیر قابل خدشه است.

پس از صدور حکم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. 

براساس رای قضات دیوان عالی کشور، رای دادگاه مطابق موازین و مقررات قانونی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادره شده و ضمن رد فرجام خواهی متهم، دادنامه تایید و ابرام شد.

حکم اعدام علی اردستانی، جاسوس رژیم صهیونیستی بامداد امروز (چهارشنبه هفدهم دی ماه ۱۴۰۴) پس از طی تشریفات قانونی به اجرا درآمد.

