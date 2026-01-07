لرستان در سراشیبی جمعیتی؛ نسل آینده در حال حذف شدن

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امیری مدیرکل ثبت احوال لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای هوشمندسازی خدمات این اداره اظهار کرد: در سال‌های اخیر، توسعه خدمات الکترونیکی ثبت احوال به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «سهیم» ثبت احوال، از بخش قابل توجهی از خدمات هویتی و ثبتی به‌صورت غیرحضوری بهره‌مند شوند. این خدمات شامل صدور و پیگیری اسناد هویتی، استعلام‌های مختلف و سایر امور ثبتی است که نقش مهمی در تسهیل امور مردم، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت جمعیتی استان لرستان مطلوب و رضایت‌بخش نیست، افزود: روند رشد جمعیت در سطح کشور طی سال‌های اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شده و استان لرستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. هرچند لرستان در حال حاضر در وضعیت میانی کشور از نظر شاخص‌های جمعیتی قرار دارد، اما ادامه این روند می‌تواند در آینده پیامد‌های نگران‌کننده‌ای به‌همراه داشته باشد و نیازمند توجه ویژه مسئولان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان استانی و ملی است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان با تأکید بر نقش راهبردی جمعیت جوان در توسعه کشور گفت: جمعیت جوان به‌عنوان نیروی محرکه تولید، نوآوری، اشتغال و پویایی اقتصادی هر جامعه شناخته می‌شود و کاهش سهم این گروه سنی می‌تواند منجر به افزایش نرخ سالمندی، کاهش نیروی کار فعال و ایجاد چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های آینده شود.

لرستان سالانه ۳۵ هزار نفر کم می‌آورد

امیری با ارائه آماری از وضعیت رشد جمعیت استان تصریح کرد: رشد سالانه جمعیت در استان لرستان در حال حاضر حدود ۱۵ هزار نفر است، در حالی که بر اساس شاخص‌ها و میانگین رشد مطلوب ۲.۵ درصدی، این رقم باید سالانه به حدود ۵۰ هزار نفر برسد. این فاصله قابل توجه نشان می‌دهد که استان با چالش جدی در حوزه رشد جمعیت مواجه است و برای جبران آن، اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی در حوزه ازدواج، فرزندآوری و حمایت از خانواده ضروری است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور اظهار کرد: در سطح ملی نیز برای رسیدن به رشد جمعیتی مطلوب، افزایش سالانه جمعیت باید در حدود ۲ میلیون نفر باشد، اما آمار‌های موجود نشان می‌دهد که این میزان در حال حاضر به‌طور محسوسی کمتر از حد انتظار و اهداف تعیین‌شده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان با بیان اینکه جمعیت استان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر بوده است، گفت: برآورد‌های فعلی نشان می‌دهد که جمعیت لرستان اکنون به حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده که این افزایش، با وجود رشد مثبت، همچنان فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.

برخی شهرستان‌ها نفس می‌کشند، برخی در حال خاموشی جمعیتی‌اند

امیری در ادامه با تشریح آمار ولادت در استان اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری، تعداد ۱۵ هزار و ۷۷۴ مورد ولادت در استان لرستان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۸ هزار و ۴۰۱ نوزاد پسر و ۷ هزار و ۳۷۳ نوزاد دختر بوده‌اند. بر این اساس، استان لرستان از نظر تعداد ولادت‌ها رتبه سیزدهم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در این مدت، ۳۴۰ مورد تولد دوقلو و ۱۲ مورد تولد سه‌قلو در استان به ثبت رسیده که این آمار نشان‌دهنده بخشی از ظرفیت‌های بالقوه جمعیتی لرستان است و می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، تقویت شود.

مدیرکل ثبت احوال لرستان همچنین به آمار فوت در استان اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، ۸ هزار و ۳۰۹ مورد فوت در استان به ثبت رسیده که شامل ۴ هزار و ۶۵۳ مرد و ۳ هزار و ۶۵۶ زن بوده است. بر اساس این آمار، لرستان در شاخص وفات، رتبه هفدهم کشور را دارد.

امیری در پایان با اشاره به تفاوت‌های جمعیتی میان شهرستان‌های استان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرستان‌های رومشکان و دلفان بالاترین نرخ ولادت را در استان داشته‌اند، در حالی که شهرستان‌های ازنا و بروجرد کمترین نرخ ولادت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از نظر آمار فوت، شهرستان‌های بروجرد و خرم‌آباد بیشترین میزان فوت را ثبت کرده‌اند، در حالی که دلفان و چگنی کمترین میزان فوت را در میان شهرستان‌های استان داشته‌اند.