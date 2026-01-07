باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی اوقات وضعیت نامناسب تیرهای چراغ برق در کوچه و خیابانها برای شهروندان دردسر ساز شده است. این موضوع جز خطراتی که این تیرهای چراغ برق برای عبور و مرور شهروندان دارند، مانعی هم برای تردد آسان و ایمن وسایل نقلیه است. این روزها وضعیت نامناسب تیر برقهای مزاحم در برخی از کوچه و خیابان شهرستان بابل استان مازندران به دلیل عقب نشینی برخی منازل مسکونی باعث گلایه شهروندان شده است.
شهروندخبرنگار های ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران
