شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال فیلمی از وضعیت نامناسب تیر‌های چراغ برق در برخی از معابر شهرستان بابل استان مازندران ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی اوقات وضعیت نامناسب تیر‌های چراغ برق در کوچه و خیابان‌ها برای شهروندان دردسر ساز شده است. این موضوع جز خطراتی که این تیر‌های چراغ برق برای عبور و مرور شهروندان دارند، مانعی هم برای تردد آسان و ایمن وسایل نقلیه است. این روز‌ها وضعیت نامناسب تیر برق‌های مزاحم در برخی از کوچه و خیابان شهرستان بابل استان مازندران به دلیل عقب نشینی برخی منازل مسکونی باعث گلایه شهروندان شده است.
شهروندخبرنگار های ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تیر چراغ برق ، مشکلات مردم ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
نارضایتی شهروند سلمانشهری از روشن ماندن تیر چراغ برق در روز + عکس
روشن ماندن تیر چراغ برق در برخی از معابر اردبیل به هنگام روز + عکس
قطعی برق داستان پر غصه شهروندان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاخیر در طرح یسنا مادران را به دردسر انداخت
گلایه بابلی‌ها از وضعیت نامناسب تیر‌های چراغ برق در برخی از معابر + فیلم
آخرین اخبار
گلایه بابلی‌ها از وضعیت نامناسب تیر‌های چراغ برق در برخی از معابر + فیلم
تاخیر در طرح یسنا مادران را به دردسر انداخت
دریاچه فصلی خنج میزبان پرندگان فلامینگو‌ها + فیلم
فیلمی از برف روبی مسیر مواصلاتی بانه
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش در انتظار مشخص شدن وضعیت استخدام
گلایه شهروندان بابل از پل نیمه کاره کمربندی جنوبی
کمبود روغن در بازار دغدغه شهروندان شد
نمایی از طبیعت روستای جغدان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
گزارش ویدئویی از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بانوان در شهرستان صالح آباد
قابی خاطره انگیز از حضور معتکفین آران و بیدگلی در مسجدصاحب الزمان (عج)
شور و حال دانش آموزان قمی در شب پایانی اعتکاف