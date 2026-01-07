باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که مقامات موقت در ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت با کیفیت بالا به آمریکا تحویل خواهند داد. او با ادعا بر اینکه «این نفت به قیمت بازار فروخته خواهد شد»، مدعی شد که شخصا بر «درآمد‌های حاصل از این فروش نظارت خواهد کرد تا تضمین شود که این مبالغ در راستای منافع مردم ونزوئلا و آمریکا صرف شود.»

ترامپ افزود: «کشتی‌های ذخیره‌سازی، انتقال مستقیم نفت ونزوئلا به اسکله‌های تخلیه در داخل خاک آمریکا را بر عهده خواهند داشت.»

در مقابل، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» گزارش داد که نیروی دریایی روسیه یک زیردریایی را برای اسکورت نفت‌کش «مارینرا» اعزام کرده است؛ هدفی که به گفته این روزنامه، خنثی کردن تلاش آمریکا برای توقیف این کشتی در نزدیکی سواحل ونزوئلا بوده است. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که مسکو به واشنگتن گفته است تا «تعقیب کشتی نفتی در آن منطقه را متوقف کند.»

شایان ذکر است که یکی از اصلی‌ترین دلایل حمله آمریکا به ونزوئلا ذخایر نفتی این کشور بود. در همین راستا ترامپ اعلام کرده که آمریکا بر درآمدهای حاصل از فروش نفت نظارت خواهد کرد و از سویی دیگر واشنگتن به دنبال باز کردن فضا برای بازگشت و فعالیت گسترده شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکایی مانند شورون در ونزوئلا است.

منبع: المیادین