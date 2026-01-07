باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
قطع سخنرانی سفیر آمریکا با اعتراض فعال ضدجنگ درباره حمله به ونزوئلا + فیلم

سخنرانی سفیر آمریکا با اعتراض فعال ضدجنگ درباره حمله به ونزوئلا قطع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنرانی «لیاندرو ریزوتو» سفیر ایالات متحده در سازمان کشورهای آمریکایی درباره عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا با اعتراض یک فعال ضد جنگ آمریکایی قطع شد.

