مدافع راست ازبکستانی برای حضور در پرسپولیس با این باشگاه به توافق نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پاختاکور ازبکستان با حضور خواجه اکبر علیجانوف در تیم پرسپولیس موافقت نکرد.
باشگاه پرسپولیس که به نظر میرسد در روزهای گذشته با علیجانوف بازیکن ازبکستانی به توافق رسیده است و به زودی از وی رونمایی میکند در آخرین لحظات ابتدا به دلیل قیمت فزاینده این بازیکن در چند روز و پس از آن هم به دلیل تبلیغات منفی یک ایجنت این انتقال منتفی شد البته گفته میشود باشگاه پرسپولیس در مورد رقم قرارداد مشکلی نداشت، اما باشگاه پاختاکور ازبکستان با جدایی این بازیکن موافقت نکرد.
باشگاه پرسپولیس گزینههای دیگری نیز برای مدافع راست دارد، اما هنوز در مورد این گزینهها خبر رسمی منتشر نکرده است.