در پی گلایه امام جمعه روستای چاه بنارد در خصوص نبود عدم‌تفکیک مدرسه متوسطه دوره اول روستای چاه بنارد، آموزش و‌پرورش بستک جوابیه صادر کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدرسه متوسطه اول چاه بنارد در دو شیفت صبح و عصر دخترانه و پسرانه است.

متن جوابیه به شرح زیر است: ضمن قدردانی و احترام به دغدغه‌های فرهنگی و آموزشی مردم شریف روستای چاه بنارد واعضای محترم شورای اسلامی ودهیاربزرگوار و امام جمعه محترم، به استحضار می‌رساند:

موضوع تفکیک جنسیتی در مدارس، به ویژه در مقطع متوسطه اول، همواره مورد توجه این اداره و از اولویت‌های کاری ما بوده است و حتی در روستا‌های همجوار هم نشست‌های متعددبامسئولان گرانقدر و اولیاء محترم برگزار شده است.

همچنین در سال گذشته، با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، به دلیل محدودیت فضا‌های آموزشی موجود، کمبود نیروی انسانی متناسب با ساختار جدید، و الزامات آیین‌نامه‌ای وزارت آموزش و پرورش برای صدور کد واحد آموزشی مستقل، امکان اجرای این تغییر فراهم نشد.

با آغاز فرآیند «درخواست و ویرایش ماهیت واحد‌های سازمانی» در سال جاری، این اداره از نخستین روز‌ها نسبت به ثبت رسمی درخواست در سامانه اقدام کرده است. همچنین با حمایت و پیگیری جدی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان، جناب آقای دکتر ضیایی که ازدغدغه‌های آن بزرگوارمی باشد، و انجام مکاتبات لازم، پرونده مربوطه هم‌اکنون در مرحله بررسی وزارت متبوع قرار دارد.

امید است با تکمیل مراحل قانونی و فراهم‌شدن الزامات اجرایی، در آینده نزدیک شاهد تحقق این مطالبه مردم شریف باشیم.

من الله التوفیق

محمدی مدیر آموزش وپرورش شهرستان بستک

