به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدرسه متوسطه اول چاه بنارد در دو شیفت صبح و عصر دخترانه و پسرانه است.

متن جوابیه به شرح زیر است: ضمن قدردانی و احترام به دغدغه‌های فرهنگی و آموزشی مردم شریف روستای چاه بنارد واعضای محترم شورای اسلامی ودهیاربزرگوار و امام جمعه محترم، به استحضار می‌رساند:

موضوع تفکیک جنسیتی در مدارس، به ویژه در مقطع متوسطه اول، همواره مورد توجه این اداره و از اولویت‌های کاری ما بوده است و حتی در روستا‌های همجوار هم نشست‌های متعددبامسئولان گرانقدر و اولیاء محترم برگزار شده است.

همچنین در سال گذشته، با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، به دلیل محدودیت فضا‌های آموزشی موجود، کمبود نیروی انسانی متناسب با ساختار جدید، و الزامات آیین‌نامه‌ای وزارت آموزش و پرورش برای صدور کد واحد آموزشی مستقل، امکان اجرای این تغییر فراهم نشد.

با آغاز فرآیند «درخواست و ویرایش ماهیت واحد‌های سازمانی» در سال جاری، این اداره از نخستین روز‌ها نسبت به ثبت رسمی درخواست در سامانه اقدام کرده است. همچنین با حمایت و پیگیری جدی مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان، جناب آقای دکتر ضیایی که ازدغدغه‌های آن بزرگوارمی باشد، و انجام مکاتبات لازم، پرونده مربوطه هم‌اکنون در مرحله بررسی وزارت متبوع قرار دارد.

امید است با تکمیل مراحل قانونی و فراهم‌شدن الزامات اجرایی، در آینده نزدیک شاهد تحقق این مطالبه مردم شریف باشیم.

من الله التوفیق

محمدی مدیر آموزش وپرورش شهرستان بستک