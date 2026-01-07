باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد که دادههای اخیر شاخص معتبر علمی «نیچر ایندکس» (Nature Index)، از ضربه سهمگینی به موسسه علمی وایزمن پرده برداشته است.
بر اساس این گزارش، موسسه وایزمن برای اولین بار در تاریخ خود، از فهرست ۱۰۰ موسسه آکادمیک برتر جهان خارج شده است. تحلیل دادهها نشان میدهد که این سقوط تند، در چارچوب پیامدهای عملیات «طوفانالاقصی» (۷ اکتبر ۲۰۲۳)، تنشهای نظامی گسترده پس از آن، حملات موشکی ایران و همچنین افزایش تحریمهای آکادمیک بینالمللی علیه رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل جنگ جاری در غزه رخ داده است.
طبق رتبهبندی سال ۲۰۲۵، موسسه وایزمن که در سالهای گذشته جایگاههای خوبی داشت، اکنون در رتبه ۱۱۱ میان موسسات آکادمیک و رتبه ۱۲۲ در ردهبندی کلی جهانی قرار گرفته است.
خسارت مستقیم به زیرساختها: اصابت موشکهای ایران به این موسسه در شهر «رحوفوت» در سال گذشته میلادی، دهها آزمایشگاه و ساختمان تحقیقاتی را از خدمت خارج کرد. این حملات منجر به فلج شدن فعالیتهای پژوهشی این مرکز شده است.
بحران فراگیر در دانشگاهها: این ضربه تنها محدود به موسسه وایزمن نبوده است؛ دانشگاه عبری اورشلیم، دانشگاه تخنیون در حیفا و دانشگاه بنگوریون در نقب نیز همگی با افت فاحش رتبه مواجه شدهاند.
انزوای بینالمللی: کارشناسان معتقدند کاهش تولیدات علمی، توقف پروژههای تحقیقاتی، مهاجرت معکوس شهرک نشینان و انزوای روزافزون رژیم تروریستی اسرائیل در محافل علمی جهان از زمان آغاز جنگ، از دلایل اصلی این بحران عمیق است.
تحلیلگران بر این باورند که پیامدهای «طوفانالاقصی» از ابعاد نظامی و امنیتی فراتر رفته و به عمق علمی و دانشبنیان رژیم تروریستی اسرائیل نفوذ کرده است. در حالی که این رژیم تروریستی همواره تلاش میکرد خود را به عنوان رژیمی نوآور در جهان معرفی کند، اصابت موشکهای ایران و فشارهای ناشی از تحریمهای علمی، سستی این ادعا را آشکار کرده و افولی بیسابقه را در جایگاه جهانی موسسات پژوهشی آن رقم زده است.
منبع: آر تی