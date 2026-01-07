باشگاه خبرنگاران جوان - یونسی استاندار مازندران پس از بهره‌برداری از طرح پل سه‌راه جویبار، چندین پروژه نیمه‌تمام عمرانی را در دستور کار اجرایی خود قرار داد و بر تسریع در روند اجرای آنها تأکید کرد.

چهاربانده‌سازی و احداث محور ساری تاکام، پروژه‌ای که سال‌هاست اجرای آن با کندی همراه بوده، از جمله طرح‌هایی است که استاندار مازندران بر تکمیل آن تأکید ویژه‌ای داشت.

در این مسیر بیش از ۱۸ هزار و ۳۲۴ مترمربع اراضی برای تملک و آزادسازی پیش‌بینی شده است تا ضمن تسهیل دسترسی روستاییان به زمین‌های کشاورزی، ایمنی تردد مسافران مسیر سمنان و روستا‌های بخش دودانگه و چهاردانگه افزایش یابد.

پروژه‌ای دیگر در ساری نیز مورد بازدید میدانی استاندار مازندران قرار گرفت که برای اجرای فوری آن زمان‌بندی مشخصی تعیین شد. استاندار با اشاره به حمایت‌ها و پشتیبانی‌های انجام‌شده در تأمین اعتبار این طرح‌ها، ابراز امیدواری کرد که برخی از پروژه‌ها تا پایان سال به مرحله بهره‌برداری نزدیک شوند.

او با انتقاد از عملکرد پیمانکاران گفت: با وجود وعده‌های داده‌شده، پیشرفت لازم حاصل نشده و به همین دلیل مقرر شد روند اجرای پروژه‌ها به‌صورت هفتگی توسط معاون عمرانی استاندار و فرماندار پیگیری شود تا طرح‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل شوند.

استاندار مازندران همچنین بر ضرورت رفع توقفگاه‌ها و گره‌های ترافیکی تأکید کرد و افزود: این پروژه‌ها باید تا پیش از عید نوروز به اتمام برسد تا مسیر‌ها با سهولت و ایمنی بیشتر در اختیار شهروندان و مسافران قرار گیرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران