باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تردد موتورسیکلتها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.
وی افزود: تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز تردد میکنند، از این محدودیت مستثنا هستند.
محدودیتهای محور کرج–چالوس
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیتهای این محور گفت:تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس کماکان ممنوع است.
در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه مورخ ۱۷، ۱۸ و ۲۰ دی ۱۴۰۴، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت، بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.
سردار کرمیاسد ادامه داد: محدودیت قطعی تردد در این محور در روز جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ به شرح زیر اجرا میشود:
از ساعت ۱۲:۰۰، آزادراه تهران–شمال برای خودروهای به مقصد چالوس محدود خواهد شد.
از ساعت ۱۳:۰۰، محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس بهطور کامل مسدود میشود.
از ساعت ۱۵:۰۰، تردد از مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه (شمال به جنوب) انجام خواهد شد.
از ساعت ۲۴:۰۰، طرح خاتمه یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه میشود.
وی تأکید کرد: در صورت کمحجم بودن ترافیک، امکان اتمام زودتر از زمان اعلامشده وجود دارد. همچنین تردد ساکنان محلی از جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت تعیینشده، از میدان امیرکبیر به سمت چالوس اجازه تردد نخواهند داشت.
محدودیتهای محور هراز
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور هراز نیز گفت:تردد تمامی تریلرها از این محور همچنان ممنوع است.
تردد کلیه کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ ممنوع خواهد بود.
در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا میشود.
محدودیت محور فشم
سردار کرمیاسد در پایان خاطرنشان کرد: در محور فشم نیز از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴، محدودیت ترافیکی بهصورت یکطرفه از انتهای محور (پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان – ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی محورها اطلاع حاصل کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.