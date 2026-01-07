وزیر خارجه آمریکا مدعی شد تهدید این کشور به الحاق نظامی گرینلند، تنها یک ابزار فشار برای معامله با دانمارک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای آمریکایی ادعا کردند که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در یک جلسه توجیهی پشت درهای بسته به قانونگذاران این کشور گفته است که واشنگتن برنامهای برای تهاجم نظامی به جزیره گرینلند ندارد، بلکه به دنبال خرید آن از دانمارک است.
بر اساس این گزارشها، روبیو تصریح کرده است که لحن تند کاخ سفید با هدف متقاعد کردن دانمارک برای فروش گرینلند به آمریکا است و به معنای زمینهسازی برای اقدام نظامی نیست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پس از مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا، کتی میلر (همسر استیون میلر، نایبرئیس ستاد کارکنان کاخ سفید)، تصویری از نقشه گرینلند را با رنگهای پرچم آمریکا در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد و در حاشیه آن نوشت: «بهزودی».
در واکنش به این تحرکات یسپر مولر سورنسن، سفیر دانمارک در آمریکا، تاکید کرد که کپنهاگ انتظار دارد تمامیت ارضی این کشور محترم شمرده شود. نخستوزیر گرینلند نیز انتشار این تصویر را اقدامی «بیشرمانه و توهینآمیز» توصیف کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها اعلام کرده است که گرینلند باید بخشی از آمریکا باشد. وی به اهمیت استراتژیک این جزیره برای امنیت ملی آمریکا و نقش ناتو در منطقه قطب شمال اشاره کرده است. ترامپ همچنین پیش از این در اظهاراتی جنجالی، از کانادا به عنوان «ایالت پنجاه و یکم» آمریکا یاد کرده بود.
گرینلند تا سال ۱۹۵۳ مستعمره دانمارک بود و پس از دستیابی به حق تعیین سرنوشت در سال ۲۰۰۹، همچنان بخشی از پادشاهی دانمارک باقی ماند؛ هرچند که این جزیره اکنون اختیارات گستردهای در مدیریت امور داخلی و سیاستگذاریهای محلی خود دارد اما همچنان بخشی از دانمارک است.
منبع: اسپوتنیک