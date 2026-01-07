وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در دهک‌های اول تا سوم از امروز ۱۷ دی می‌توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)) در دهک‌های اول تا سوم از امروز چهارشنبه ۱۷ دی می‌توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند. 

دهک‌های ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ماه، دهک‌های ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوار‌ها از یکشنبه ۲۸ دی می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در صورتی که اعتبار هر ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.

 استفاده از اعتبار ماه‌های بعدی نیز پس از اعلام عمومی در ماه‌های مورد نظر امکان‌پذیر خواهد شد. 

طرح جدید کالابرگ با تصمیم دولت و با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذیربط اجرا می‌شود.
 در این دوره، اعتبار چهار ماهه به‌صورت یکجا (هر نفر ۴ میلیون تومان) به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و خانوار می‌تواند هر ماه، پس از اعلام رسمی، از اعتبار خود استفاده کند.

اقلام کالایی کالابرگ شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر است.
ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیکی. 
مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالا‌های تعیین‌شده را خریداری کنند.
هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. 
در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند. 
امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست. 
اعتبار هر ماه در ماه‌های بعد قابل استفاده است. 
 خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی تعیین‌شده انتخاب کنند.
طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاه‌های عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلی‌مارکت، رفاه، گندم، مینو‌مارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و وال‌مارکت) اجرا می‌شود.
راه‌های استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها؛
 استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیام‌رسان «بله» و کد 
دستوری# ۱۴۶۳*۵۰۰* و صندوق‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است.
مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات طرح کالابرگ الکترونیکی آماده است. همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.
تاکید می‌شود مشمولین طرح کالا برگ جدید با شماره دهک‌ها ارتباطی ندارد و تمامی یارانه بگیران فعلی، حذف شدگان یکسال اخیر، بازنشستگان و کارمندان به صورت خودکار مشمول این طرح می‌باشند و نیازی به درخواست و مراجعه به سامانه‌ها نیست.
 سایر هموطنان عزیزی که جز این گروه‌ها نیستند از روز شنبه ۲۰ دی‌ماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir به مدت ۱۵ روز می‌توانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت نمایند و از مراجعه حضوری به ادارات بپرهیزند. 
مطمئنا موقع درخواست اعتبار ۴ نوبت کالابرگ به صورت کامل به آنها تخصیص می‌یابد.
ممکن است به دلیل مشکلات شبکه، برخی از هموطنان پیامک کالابرگ را دریافت نکرده باشند ولی کالابرگ آنها شارژ شده باشد، با مراجعه به سامانه فوق می‌توانند موجودی کالابرگ خود را ببینند.
هموطنان عزیز در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی می‌توانند شکایت خود را در اپلیکیشن شمیم ثبت نمایند. با فروشگاه‌های متخلف مطابق قوانین و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پذیرندگان، برخورد خواهد شد.

