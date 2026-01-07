کاهش ۴۰ درصدی تولد نوزادان در نوار غزه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - نوار غزه شاهد افزایش چشمگیر موارد سقط جنین است. همزمان با آن شمار نوزدان تازه متولد شده نیز با کاهش شدید ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. این وضعیت نشانهای از شرایط بهداشتی و انسانی بحرانی در این باریکه به شمار میرود.
پیش از جنگ غزه نرخ موالید ماهانه حدود ۲۶ هزار تولد بوده که پس از جنگ به ۱۷ هزار مورد رسیده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه سالانه ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت میشود، اظهار داشت: باید از مردم به خاطر عملکرد خود عذرخواهی کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسی در یک گفتوگوی تلویزیونی، میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بسیار بالا دانست و گفت: این عدد وقتی در کنار مرگ و میر بیماران مزمن تنفسی، قلبی و عروقی، دیابت و بسیاری از بیماری های دیگر غیرواگیر گذاشته می شود، چشمگیر است و زیبنده نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنیم.
وی افزود: باید از مردم به خاطر عملکرد خود عذرخواهی کنیم که این بلاها را سر آنها میآوریم؛ اکنون وضعیت آلودگی هوا به گونهای است که دیگر نیاز به اندازه گیری و محاسبه ندارد. با یک نگاه، هوای تهران و برخی کلانشهرهای کشور نمایان است.
واقعا میگم از ته دل میگم خیانت پدر و مادر هست که بچه خردسال رو میارن وسط میدان جنگ