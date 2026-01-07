کاهش ۴۰ درصدی تولد نوزادان در نوار غزه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - نوار غزه شاهد افزایش چشمگیر موارد سقط جنین است. همزمان با آن شمار نوزدان تازه متولد شده نیز با کاهش شدید ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. این وضعیت نشانه‌ای از شرایط بهداشتی و انسانی بحرانی در این باریکه به شمار می‌رود.

پیش از جنگ غزه نرخ موالید ماهانه حدود ۲۶ هزار تولد بوده که پس از جنگ به ۱۷ هزار مورد رسیده است.