کاهش ۴۰ درصدی تولد نوزادان در نوار غزه + فیلم

نوار غزه شاهد افزایش چشمگیر موارد سقط جنین است که نشانه عمق وخامت شرایط بهداشتی و انسانی در این باریکه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوار غزه شاهد افزایش چشمگیر موارد سقط جنین است. همزمان با آن شمار نوزدان تازه متولد شده نیز با کاهش شدید ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. این وضعیت نشانه‌ای از شرایط بهداشتی و انسانی بحرانی در این باریکه به شمار می‌رود.
 
پیش از جنگ غزه نرخ موالید ماهانه حدود ۲۶ هزار تولد بوده که پس از جنگ به ۱۷ هزار مورد رسیده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۱۷ دی ۱۴۰۴
مگه بدنهاشون جواب میده با اینهمه استرس و نگرانی
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۷ دی ۱۴۰۴
ثبت سالانه ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه سالانه ۵۸ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت می‌شود، اظهار داشت: باید از مردم به خاطر عملکرد خود عذرخواهی کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بسیار بالا دانست و گفت: این عدد وقتی در کنار مرگ و میر بیماران مزمن تنفسی، قلبی و عروقی، دیابت و بسیاری از بیماری های دیگر غیرواگیر گذاشته می شود، چشمگیر است و زیبنده نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنیم.
وی افزود: باید از مردم به خاطر عملکرد خود عذرخواهی کنیم که این بلاها را سر آنها می‌آوریم؛ اکنون وضعیت آلودگی هوا به گونه‌ای است که دیگر نیاز به اندازه گیری و محاسبه ندارد. با یک نگاه، هوای تهران و برخی کلانشهرهای کشور نمایان است.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۷ دی ۱۴۰۴
اینکه تو اون شرایط اقدام به فرزند آوری میکنند

واقعا میگم از ته دل میگم خیانت پدر و مادر هست که بچه خردسال رو میارن وسط میدان جنگ
۱
۱۰
پاسخ دادن