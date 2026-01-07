سید مهدی سید صالحی و هومن افاضلی درباره علت فقر گلزنی در لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده بازی‌های نیم فصل اول در حالی با قهرمانی تیم سپاهان با ۳۰ امتیاز بسته شد که شاهد فقر گلزنی در لیگمان بودیم و میانگین گل‌ها در نیم فصل اول امسال جزو پایین‌ترین لیگ‌های فوتبال ایران بوده است.

سید مهدی سید صالحی و هومن افاضلی درباره علت فقر گلزنی در لیگ امسال توضیحاتی را بیان کردند که از نظر خواهیم گذراند.

فقر بازیکن مشکل ما در این سال ها بوده است

سید مهدی سید صالحی درباره فقر گلزنی در لیگ بیست و پنجم گفت: مشکل ما در این سال‌ها فقر بازیکن هست. چقدر از بازیکنان آکادمی ما به تیم بزرگسالان رسیدند؟ چقدر توانستیم پوست اندازی کنیم و بازیکن جوان به فوتبالمان معرفی کنیم؟ ما بازیکنی که تنوع تاکتیکی داشته باشد و طراح و پلی میکر باشد در لیگمان کم داریم، چون ما به پایه‌های خود توجهی نکردیم.

ما نگاه ویژه ای به ساختار فوتبالمان در رده های پایه نکردیم

او افزود: بعد از ۸ سال بازی در لیگ برتر فوتبال به تیم ملی دعوت شدم. من آقای گل آسیا در سال ۲۰۰۷ شدم، اما به تیم ملی دعوت نشدم. این‌ها نشان دهنده این بود که آن قدر بازیکن باکیفیت در کشورمان زیاد بود که دست سرمربی تیم ملی را باز می‌کرد تا هر بازیکنی بخواهد به تیم ملی دعوت کند. نگاه کنید بازیکن با یک سال بازی در لیگ برتر به تیم ملی دعوت می‌شود، چون ما خلا بازیکن داریم. ما چه نگاهی به آکادمی‌های خود داشتیم. تیم‌های ملی ما در رده‌های پایه در سال‌های گذشته در جام جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند، اما الان به این مسابقات هم نمی‌رسند و این نشان می‌دهد که ما به ساختار فوتبالمان در رده‌های پایه نگاه ویژه‌ای نکردیم.

پرورش ندادن بازیکن خلاق زنگ خطر را برای فوتبالمان به صدا در آورد

سید صالحی گفت: تنها بازی که امسال خلق موقعیت و امید به گل داشت، بازی سپاهان و استقلال بود. اکثر گل‌های زده در لیگ ما از روی ارسال‌ها و ضربات ایستگاهی هست. ما بازیکن خلاق، پلی میکر و طراح پرورش ندادیم و این متاسفانه زنگ خطری برای فوتبالمان است. اگر همین الان قلعه نویی بخواهد در تیم ملی پوست اندازی کند و مهدی طارمی و سردار آزمون را کنار بگذارد، آیا بازیکنی داریم که جایگزین این ۲ نفر شود؟ متاسفانه ما در تیم ملی فوتبال وینگر‌های رونده نداریم و دفاع‌های چپ و راست جزو ضعف‌های تیم ملی هست. تیم‌های سپاهان و تراکتور فقط وینگر‌های رونده دارند و بازیکنانشان تجربه بیشتری دارند و سالیان سال در لیگ برتر دارند بازی می‌کنند.

مجبوریم در این فوتبال بردهای اقتصادی بگیریم

او بیان کرد: درست است ما از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری ضعف داریم وزمین خوب نداریم. استقلال با این هوادار معلوم نیست این تیم بازی هایش را قرار است در کجا برگزار کند. این برای فوتبال حرفه‌ای ضعف است و شما باید بازیکنان خود را پرورش بدهید. ما در لیگ‌های پایه بازیکن باکیفیت نمی‌بینیم و مجبوریم که در این فوتبال نتیجه اقتصادی بگیریم. این زنگ خطری برای فوتبالمان است که داریم از بازیکن خلاق خالی می‌شویم.

زنگ خطر برای فوتبال ما خیلی وقت است به صدا در آمده است

هومن افاضلی مربی تیم ملی فوتبال درباره اینکه میانگین ۱/۷۱ گلزنی در هر بازی می‌تواند زنگ خطر برای فوتبالمان باشد، گفت: زنگ خطر برای فوتبال ما خیلی وقت است به صدا در آمده است. ما پروسه‌ای برای تولید بازیکن داشتیم. فوتبال خیابانی داشتیم که بازیکنان در آنجا رشد می‌کردند بعد یکسری افراد بودند که بازیکنان مستعد را به پروسه باشگاهی و رده‌های نوجوانان و جوانان و بزرگسالان می‌بردند.

طرحی را جایگزین فوتبال خیابانی نکردیم

او افزود: البته این روند در تمام دنیا تغییر کرده است و زمین‌هایی که بچه‌ها بروند و آنجا بازی کنند در شهر‌ها به آسانی پیدا نمی‌شود. کشور‌های آلمان، ایتالیا، انگلیس و اسپانیا برنامه ریزی کردند و طرحی را جایگزین فوتبال خیابانی کردند، اما ما این کار را نکردیم. ما چیزی نکاشتیم و چیزی هم درو نمی‌کنیم.

برخی تیم‌ها با پیام‌های هواداران در فضای مجازی، سرمربی را برکنار می‌کنند

افاضلی تصریح کرد: برخی تیم‌ها با پیامک یا پیام‌های هواداران در فضای مجازی، سرمربی را برکنار می‌کنند. این موضوع برای خودم چند بار پیش آمد. وقتی مربی جایگاه سستی دارد به خاطر همین نتایج برای او خیلی مهم می‌شود و این موضوع در نحوه نگرش و آموزش به بازیکن تاثیر می‌گذارد. قطعا مربیان ما هم بسیار محتاط شدند و حق هم دارند. وقتی از تغییر یک مربی صحبت می‌کنید درباره زندگی اش دارید حرف می‌زنید. برای خیلی از آدم‌ها این حرفه تفریح است، اما از آن طرف بعضی از مربیان زندگی شان از این حرفه می‌گذرانند.

خلاقیت هدیه ای هست که خداوند به بازیکنان می دهد

مربی تیم ملی فوتبال درباره اینکه چرا موقعیت‌ها تبدیل به گل نمی‌شود، گفت: در فوتبال، کار دفاعی منظم و آموزشی است و کار هجومی بخش‌هایی از آن هجومی است، اما بخش دیگرش خلاقیت است. به هر حال هدیه‌ای هست که خداوند به برخی از بازیکنان می‌دهد و او گلزن می‌شود و قیمتش با بقیه بازیکنان فرق می‌کند. بازیکنان لیگ که بتوانند یک در یک را خوب بردارند به اندازه یک دست هم نمی‌رسند و این نشان می‌دهد که ما مشکل داریم.

او درباره اینکه وضعیت تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: یکسری از بازیکن داریم که در خارج از کشور بازی می‌کنند و اینها می‌توانند به تیم ملی فوتبال کمک کنند. از طرف دیگر لیگ ما برای استاندارد‌های روز دنیا خودش را آماده نکرده است.