باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین شب از مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ در مراکش، تیم‌های ملی فوتبال الجزایر و کنگو شامگاه سه شنبه ۱۶ دی به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی ۹۰ دقیقه به تساوی بدون گل رسید تا کار دو تیم به وقت‌های اضافه کشیده شود. در وقت‌های اضافه و در دقیقه ۱۱۹، عادل بولبینا موفق شد تک گل پیروزی بخش الجزایر را به ثمر برساند و این تیم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

در آخرین بازی این مرحله نیز تیم‌های ساحل عاج و بورکینافاسو رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با پیروزی ۳ بر صفر ساحل عاجی‌ها خاتمه یافت. آماد دیالو، یان دیوماند و بازومانا توره گل‌های ساحل عاج در این بازی را به ثمر رساندند.

به این ترتیب تیم‌های سنگال، مالی، مراکش، کامرون، مصر، نیجریه، الجزایر و ساحل عاج تیم‌های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی این دوره از مسابقات هستند.