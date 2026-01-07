سرمربی تیم فوتبال استقلال قصد ندارد از یک بازیکن در دیدار مقابل فولاد هرمزگان در جام حذفی استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه و در ورزشگاه شهدای خلیج فارس به مصاف تیم فولاد هرمزگان خواهد رفت. آبیپوشان پایتخت که در مرحله یکشانزدهم نهایی این مسابقات با دشواری موفق شدند از سد تیم پادیاب خلخال عبور کنند، حالا برای حضور در جمع هشت تیم برتر جام حذفی باید برابر یکی دیگر از تیمهای دسته دومی به میدان بروند.
در همین راستا، مهران احمدی، هافبک تیم فوتبال استقلال که به دلیل مصدومیت چند ماهی از میادین دور بود، با آغاز دور جدید تمرینات آبیها برای حضور در جام حذفی، در کنار سایر بازیکنان تمرینات گروهی را آغاز کرده است، اما هنوز به آمادگی کامل نرسیده است. این بازیکن قرار است زیر نظر کادر فنی استقلال، تمرینات اختصاصی را نیز پشت سر بگذارد تا هرچه سریعتر شرایط بازگشت به میادین مسابقه را به دست آورد.
با وجود اینکه احمدی از نظر پزشکی مشکلی برای حضور در مسابقات ندارد، اما با توجه به اینکه نخستین دیدار استقلال در نیمفصل دوم لیگ برتر مقابل تیم تراکتور برگزار میشود و این دیدار از حساسیت بیشتری نسبت به بازی با فولاد هرمزگان برخوردار است، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، قصد ندارد در این مسابقه از مهران احمدی در ترکیب اصلی تیمش استفاده کند.