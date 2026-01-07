باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سعید عزیزیان، پیشکسوت باشگاه استقلال در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد آبیپوشان در نیمفصل نخست لیگ بیستوپنجم اظهار کرد: استقلال در نیمفصل اول فراز و نشیبهای زیادی داشت. این تیم فصل را خوب شروع نکرد، چرا که ریکاردو ساپینتو در ابتدای فصل نتوانست بهطور کامل کنار زمین حضور داشته باشد. حضور سرمربی کنار زمین تأثیر مستقیمی روی عملکرد بازیکنان دارد؛ زمانی که مربی در کنار زمین است، بازیکنان احساس میکنند تحت حمایت مستقیم قرار دارند و با انگیزه بیشتری بازی میکنند، اما نظارت از راه دور تأثیرگذاری کمتری دارد.
وی ادامه داد: با بازگشت ساپینتو و آمادهتر شدن بازیکنان، شرایط تیم بهتر شد و استقلال به مرور به ثبات رسید. پیروزی مقابل سپاهان در هفته پایانی نیمفصل اول، واقعاً به تیم روحیه و جان تازهای داد. استقلال در این فصل لحظات خوبی داشت، اما بازیکنان برای اجرای کامل تفکرات تاکتیکی ساپینتو نیاز به زمان داشتند و همین مسئله باعث شد در هفتههای ابتدایی نتایج مطلوب به دست نیاید.
این پیشکسوت استقلال درباره شرایط آبیها در نیمفصل دوم لیگ برتر گفت: استقلال میتواند در نیمفصل دوم عملکرد بهتری داشته باشد و ضعفهای گذشته را جبران کند، چرا که حالا سرمربی شناخت دقیقتری از تیم و بازیکنانش پیدا کرده و میداند در چه بخشهایی نیاز به اصلاح وجود دارد. برخی بازیکنان خارجی در ابتدای فصل نیمکتنشین بودند و نتوانستند نمایش خوبی ارائه دهند، اما با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالات، باشگاه باید این نفرات را حفظ کرده و بهتدریج از آنها استفاده کند.
عزیزیان در ادامه درباره دیدارهای پیشروی استقلال مقابل فولاد هرمزگان در جام حذفی و تراکتور در لیگ برتر تصریح کرد: رقابتهای جام حذفی همیشه غیرقابل پیشبینی و شگفتیساز است، اما فکر نمیکنم استقلال برابر فولاد هرمزگان با مشکل جدی مواجه شود. دیدار مقابل تراکتور متفاوت خواهد بود؛ این تیم فصل گذشته قهرمان شده و از ساختار و کیفیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل بازی سختی برای استقلال خواهد بود. با این حال، استقلال تیمی مدعی و قدرتمند است و اگر نواقص خود را برطرف کند، میتواند نتایج بهتری در نیمفصل دوم بگیرد.
وی در پایان گفت: با توجه به شرایط فعلی و بسته بودن پنجره نقلوانتقالات، حفظ بازیکنان موجود و استفاده بهینه از آنها اهمیت زیادی دارد. امیدوارم استقلال بتواند روند رو به رشد خود را ادامه دهد و نیمفصل دوم را با نتایج موفقتری آغاز کند.