یک دستگاه لودر و کامیون در حال برداشت غیرمجاز شن و ماسه در منطقه حسین‌آباد چاف توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان با همکاری پاسگاه‌های چمخاله و امیرکلایه، یک دستگاه لودر و یک دستگاه کامیون در حال برداشت غیرمجاز در منطقه حسین‌آباد چاف توقیف و برای طی مراحل قضایی به پاسگاه نیروی انتظامی منتقل شد.

رامین زراعتی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اجرای گشت و کنترل در نوار ساحلی استان گفت: این عملیات با همراهی همکاران پاسگاه‌های چمخاله و امیرکلایه انجام شد و طی آن یک دستگاه لودر و یک دستگاه کامیون که در حال برداشت غیرمجاز در منطقه حسین‌آباد چاف بودند، شناسایی و توقیف شدند.

او افزود: پس از حضور عوامل نیروی انتظامی در محل، ضمن تنظیم صورتجلسه قانونی، ماشین‌آلات توقیف ‌شده به پاسگاه نیروی انتظامی منتقل شد تا مراحل قضایی و قانونی در خصوص تخلف صورت‌گرفته پیگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان با تأکید بر جدیت این یگان در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی تصریح کرد: حفاظت از نوار ساحلی و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی، از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط زیست استان است و این اقدامات در راستای صیانت از حقوق عمومی و حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده صورت می‌گیرد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

