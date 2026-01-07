رصد مستمر اجرای طرح کالابرگ در سیستان‌ و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان _ اله‌نظر شه‌بخش این سخنان را در جلسه وبیناری با رؤسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های تابعه استان بیان کرد و افزود: رصد اجرای طرح از همان ساعات ابتدایی آغاز شده و وضعیت تأمین، قیمت و نحوه عرضه اقلام مشمول کالابرگ، با همکاری دستگاه‌های وظیفه‌مدار به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبار کالابرگ افراد یارانه‌بگیر، همچنین کارمندان و بازنشستگان، شارژ شده است، تصریح کرد: افرادی که تاکنون مشمول دریافت یارانه و کالابرگ نبوده‌اند، می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به سامانه حمایت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با هشدار نسبت به پیامک‌ها و اطلاعیه‌های جعلی اظهار کرد: هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی صرفاً از طریق مراجع معتبر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود و شهروندان باید از ارائه اطلاعات شخصی و بانکی خود به منابع نامعتبر خودداری کنند.

شه‌بخش ادامه داد: فروشگاه‌های طرف قرارداد موظف به عرضه ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح با قیمت مصوب هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت گرفته و فروشگاه متخلف از چرخه اجرای طرح حذف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به جدید بودن طرح و افزایش مراجعات مردمی در روزهای ابتدایی، هماهنگی لازم با دستگاه‌های نظارتی و اصناف انجام شده تا اجرای طرح کالابرگ با آرامش، نظم و رضایت‌مندی مردم دنبال شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به روز نخست اجرای طرح کالابرگ یک‌میلیونی، بر نظارت مستمر و میدانی بر نحوه اجرای این طرح در استان تأکید کرد و گفت: نظارت دقیق بر عملکرد فروشگاه‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف، نقش مهمی در جلوگیری از نگرانی و ازدحام مردم دارد.

اله‌نظر شه‌بخش این سخنان را در جلسه وبیناری با رؤسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های تابعه استان بیان کرد و افزود: رصد اجرای طرح از همان ساعات ابتدایی آغاز شده و وضعیت تأمین، قیمت و نحوه عرضه اقلام مشمول کالابرگ، با همکاری دستگاه‌های وظیفه‌مدار به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبار کالابرگ افراد یارانه‌بگیر، همچنین کارمندان و بازنشستگان، شارژ شده است، تصریح کرد: افرادی که تاکنون مشمول دریافت یارانه و کالابرگ نبوده‌اند، می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به سامانه حمایت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با هشدار نسبت به پیامک‌ها و اطلاعیه‌های جعلی اظهار کرد: هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی صرفاً از طریق مراجع معتبر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود و شهروندان باید از ارائه اطلاعات شخصی و بانکی خود به منابع نامعتبر خودداری کنند.

شه‌بخش ادامه داد: فروشگاه‌های طرف قرارداد موظف به عرضه ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح با قیمت مصوب هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت گرفته و فروشگاه متخلف از چرخه اجرای طرح حذف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به جدید بودن طرح و افزایش مراجعات مردمی در روز‌های ابتدایی، هماهنگی لازم با دستگاه‌های نظارتی و اصناف انجام شده تا اجرای طرح کالابرگ با آرامش، نظم و رضایت‌مندی مردم دنبال شود.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان