تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته به جای بازی با الوداد مراکش به مشیرب قطر بازی دوستانه برگزار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که قرار بود تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی دوستانه خود در اردوی قطر به مصاف تیم الوداد مراکش در روزهای سه شنبه و جمعه برود، اما این تیم در نامه‌ای بدون توضیحی از بازی با پرسپولیس منصرف شد.

براین اساس شاگردان اوسمار ویرا برای اینکه بازی دوستانه سبکی در اردوی قطر داشته باشند، به مصاف مشیرب قطر رفتند که با ۷گل به برتری رسیدند.

گفته می‌شود گویا تدارکات تیم حریف پرسپولیس یادش رفته بود البسه برای بازی را به همراه خودش بیاورد، براین اساس کمی زمان برد تا لباس رسمی آنها به کمپ برسد.

البته همانطور که در پیچ رسمی تیم مشیرب قطر مشخص است، آنها با لباس رسمی خود وارد زمین شدند و اینگونه نبود که باشگاه پرسپولیس برای آنها لباس تهیه کند.