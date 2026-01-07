باشگاه خبرنگاران جوان -محمد رضایی مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به رویکردهای حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور،گفت: در چارچوب بخشنامه جدید این سازمان، امکان بهرهمندی از اعتبار بخشودگی جرایم مالیاتی برای مؤدیانی فراهم شده است که از ادامه فرآیندهای اعتراضی خود در مراجع دادرسی صرفنظر کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با بیان اینکه این طرح ناظر بر پروندههایی است که هماکنون در مسیر رسیدگی قرار دارند، افزود: مؤدیانی که پرونده آنان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یا دیوان عدالت اداری مطرح است، میتوانند با انصراف از اعتراض و پرداخت بخشی از بدهی مالیاتی، مشمول این امتیاز حمایتی شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تشریح شرایط استفاده از این طرح گفت: مطابق مفاد بخشنامه ابلاغی، مؤدیان باید حداکثر تا پایان دیماه سال جاری از اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی یا قطعی انصراف داده و دستکم ۵۰ درصد بدهی مالیاتی خود یا مابهالتفاوت مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی را به صورت نقدی پرداخت کنند.
رضایی ادامه داد: در صورت تحقق این شرایط، معادل ۱۵ درصد از مبلغ پرداختی نقدی، مازاد بر نصابهای تفویضشده، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم مالیاتی برای مؤدی منظور خواهد شد که میتواند در تسویه جرایم مورد استفاده قرار گیرد.
او با اشاره به دامنه شمول این تسهیلات تصریح کرد: بخشودگی پیشبینیشده، جرایم مربوط به مالیاتهای مستقیم و همچنین مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۳ را دربر میگیرد و این امکان در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره مالی، به انتخاب مؤدی، قابلیت اعمال دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تأکید بر محدود بودن زمان بهرهبرداری از این فرصت حمایتی عنوان کرد: مؤدیان لازم است با توجه به مهلت تعیینشده، هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف پروندههای مالیاتی خود اقدام کنند تا بتوانند از مزایای این طرح و تسهیلات پیشبینیشده در آن بهرهمند شوند.
منبع:اداره امور مالیاتی قم