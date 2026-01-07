باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مهدی ارشادی معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: آزمون امروز با حضور نجاتگران خانم و آقا برگزار شد و هدف اصلی آن، ارتقای سطح آمادگی و توانمندی اپراتور‌های مرکز کنترل عملیات و همچنین جذب نیرو‌های متخصص و متعهد برای فعالیت در این مرکز است.

وی با اشاره به نقش مهم اپراتور‌ها در چرخه امدادونجات، افزود: اپراتور‌ها حلقه اصلی در مدیریت تماس‌های اضطراری، ثبت و تحلیل دقیق اطلاعات، هدایت و هماهنگی تیم‌های عملیاتی و انتقال پیام‌های حیاتی در لحظات بحرانی هستند؛ ازاین‌رو سنجش مهارت‌های آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ارشادی ادامه داد: این ارزیابی تنها محدود به آزمون کتبی نیست و داوطلبان باید در بخش عملی نیز توانمندی‌های خود را در شرایط شبیه‌سازی‌شده عملیاتی نشان دهند. بر اساس مجموع نمرات تئوری و عملی، نفرات اصلی و ذخیره برای فعالیت در مرکز کنترل عملیات معرفی خواهند شد.

وی تأکید کرد: نتایج این آزمون در فرآیند جذب و آموزش‌های تکمیلی نیرو‌های تخصصی مرکز کنترل عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرد و امیدواریم با این اقدام، سرعت و دقت پاسخگویی به حوادث، مدیریت مأموریت‌ها و کیفیت خدمت‌رسانی به هموطنان بیش از پیش ارتقا یابد.