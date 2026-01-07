عربستان با اعلام فرار عیدروس الزبیدی، عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه پایگاه‌های شورای انتقالی در استان ضالع کلید زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عربستان سعودی اعلام کرد که عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن، به مقصدی ناشناخته گریخته و برخلاف برنامه‌ریزی قبلی، به ریاض نرفته است. بر اساس بیانیه صادر شده، وی اعضا و فرماندهان شورای انتقالی را بدون ارائه هیچ‌گونه جزئیاتی از وضعیت خود رها کرده است.

قرار بود الزبیدی جهت شرکت در کنفرانسی که عربستان درباره یمن فراخوان داده بود، راهی ریاض شود.

در همین حال، خبرنگار اسکای نیوز در یمن گزارش داد که استان ضالع در جنوب این کشور، بامداد امروز هدف بمباران هوایی قرار گرفته است. این حملات چندین موضع را در این استان هدف قرار دادند و پرواز جنگنده‌ها بر فراز منطقه همچنان ادامه دارد.

عربستان سعودی رسما اعلام کرد که یک حمله پیش‌دستانه را علیه نیرو‌های وابسته به شورای انتقالی جنوب در استان ضالع انجام داده است.

شایان ذکر است که شورای انتقالی جنوب یک نهاد سیاسی و نظامی در جنوب یمن است که هدف اصلی آن جدایی جنوب یمن از شمال و بازگشت به وضعیت قبل از سال ۱۹۹۰ (زمان استقلال جنوب) است.

منبع: اسکای نیوز

