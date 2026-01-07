باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه قرارگاه تنظیم بازار که با حضور استاندار اردبیل و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، بر اجرای دقیق و نظارت مستمر بر این طرح تاکید کرد.

او با اشاره به اهمیت دسترسی آسان و عادلانه تمامی شهروندان به کالا‌های مورد نیاز در قالب طرح کالابرگ، اظهار داشت:در شهرستان اردبیل، یک سیستم نظارتی جامع و همه‌جانبه بر کل فرآیند توزیع کالا‌ها مستقر شده است تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه صورت نپذیرد و کالابرگ به درستی و بر اساس عدالت توزیع شود.

فرماندار با تشریح زیرساخت‌های موجود برای اجرای موفق این طرح، بیان کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار فروشگاه در شهرستان اردبیل دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای طرح کالابرگ هستندکه این عدد قابل توجه، نشان‌دهنده شبکه توزیع گسترده ما است و علاوه بر این، برای تکمیل پوشش‌دهی و جلوگیری از ایجاد هرگونه دغدغه در تامین کالاها، از ظرفیت کامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و سایر مراکز توزیع معتبر نیز به صورت هم‌افزا استفاده خواهد شد.

او گفت:این تنوع در مراکز عرضه تضمین می‌کند که بار ترافیکی توزیع بر یک بخش خاص متمرکز نشده و دسترسی ساکنین مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان تسهیل شود.

قلندری با تاکید بر پایداری وضعیت موجود، گفت: مردم شریف شهرستان اردبیل نباید نگران کمبود اقلام اساسی باشند که تمامی کالا‌های مورد نیاز و سبد تعیین شده طرح کالابرگ در شهرستان به میزان کافی تامین شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد و هدف اصلی این اقدامات، تسهیل معیشت خانوار‌ها و اجرای منصفانه سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار است.

فرماندار تصریح کرد: ذخایر استراتژیک شهرستان تحت پایش مستمر قرار دارند.

او از دستگاه‌های نظارتی خواست تا با گشت‌های مشترک و بازرسی‌های مستمر، بر قیمت‌گذاری و توزیع صحیح کالا‌ها نظارت دقیق داشته باشند و هرگونه گزارش مردمی در این خصوص را با فوریت پیگیری نمایند.