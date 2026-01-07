باشگاه خبرنگاران جوان - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای به مناسبت ۱۹ دی، خواستار خدمت رسانی بیمنت و مجاهدت آمیز مسئولین به مردم شد ،در این بیانیه آمدهاست: قیام خونین ۱۹ دی مردم قم، نقطه عطف مهمی در جریان نهضت اسلامی مردم ایران است که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد و این خیزش غیرتمندانه و مؤمنانه در حمایت از مرجعیت دینی شیعه؛ امام خمینی (قدس سره)، روند به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی را سرعت بخشید.
بیانیه حاکیست: این قیام که با هوشیاری و بصیرت مردم قم آغاز شد؛ همچنان در مسیر تاریخ حماسههای ملت، از درخشانترین روزهاست و لازم است درسهای یوم الله ۱۹ دی بیش از پیش مورد توجه و تبیین قرار گیرد.
در این بیانیه آمدهاست: تلاشهای نظام سلطه و زورگویان جهانی برای تغییر هویت «دینی، تاریخی و فرهنگی»، ملت ایران ما را به صیانت از ارزشهای دینی و میهنی فرا میخواند و در این راستا گرامیداشت ایام الله و روزهای حماسهسازی ملت، یک ضرورت دائمی است.
بیانیه ادامه یافتهاست: ملت ایران گرچه هجمه نظامی، فشار اقتصادی و فشار تبلیغی – رسانهای دشمنان را با بصیرت و استقامتِ مثالزدنی خود ناکام گذاشته است؛ اما آتش این فتنهها هنوز خاموش نشده و میدان جنگ هویتی ما با استکبار، همچنان برقرار است.
بیانیه حاکیست: تسلیمناپذیری، ظلم ستیزی و حمایت از مظلومان، عدالت خواهی و همچنین هویت دینی و ایمانی مردم ایران که برگرفته از مکتب حضرت سیدالشهداء است، در سبک زندگی ملت ما جاری است و ایران قوی با پایبندی به این ارزشها همچنان پرچمدار مقاومت و عزت خواهد بود.
در این بیانیه آمدهاست: تبیین درسهای قیام ۱۹ دی باید همراه با حمله به نقاط ضعف دشمن و مواجهه با شبهه افکنیهای دستگاه تبلیغاتیاش باشد. حوزه علمیه و روحانیت که نقش بیبدیلی در قیام ۱۹ دی داشتند، امروز نیز همچون گذشته با احساس تکلیف، خط شکنی و مجاهدت و فداکاری در میدان ترویج معارف انقلاب اسلامی و مفاهیم بلند اندیشه امام خمینی (قدس سره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، حضور دارند و به مقابله با توطئههای دشمنان ادامه میدهند. امید است در سایه تفضلات حضرت حق و هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب امام خامنهای (مدظله العالی)، این ملت تحقق وعده ظهور خورشید مهدوی را شاهد بوده و در راه پر عزت انقلاب اسلامی مستدام و پایدار باشند.
در این بیانیه تاکید شدهاست: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر پایبندی به آرمانهای امام راحل (قدس سره) و ضمن تجدید بیعت با مقام عظیم الشأن ولایت از همه مسئولین و مدیران میخواهد در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، یک دل و همراه باشند و در خدمت رسانی بیمنت و مجاهدت آمیز به مردم شریف ایران التزام داشته باشند. مشکلات معیشتی و اقتصادی گرچه هیچگاه ملت را از نظام اسلامی جدا نکرده و نخواهد کرد؛ اما با توجه به تلاشهای دشمنان در موج سواری و سوء استفاده از ضعفها، ضرورت دارد مناسبات اقتصادی با مردمداری و تدبیر همراه باشد. این ملت شایسته بهترین هاست و إنشاءالله مسئولان، قدردان این ملت شریف باشند.
تظاهرات ۱۹ دی قم که در تقویم رسمی با عنوان قیام خونین مردم قم شناخته میشود، شامل چند روز تظاهرات اعتراضی نسبت به چاپ مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات است که نقطه اوج آن در روز ۱۹ دی ۱۳۵۶ بود. قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ سرآغاز سلسله حرکتهای اعتراضآمیز مردم ایران علیه نظام پادشاهی پهلوی بود. از این تظاهرات، بهعنوان شروع مرحلهای جدید در نهضت اسلامی و عامل شتاب در جریان انقلاب یاد شدهاست.
منبع:روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم