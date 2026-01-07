باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه شرح ذیل می‌باشد: به لطف و توفیق الهی، سازمان حج و زیارت به عنوان وظیفه و رسالت خود و با اتکا به چند دهه تجربه و با رویکردی معنوی و عبادی و به منظور ارائه خدمات شایسته و مطلوب به حجاج ایرانی مقیم خارج از کشور و مطابق ضوابط و مقررات جاری اقدام به برنامه‌ریزی در این خصوص نموده و متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ می‌توانند ضمن شرکت در فرآیند ثبت‌نام نسبت به نام نویسی اقدام تا زمینه تشرف آنها از طریق سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

بر این اساس، اعلام می‌دارد هموطنان عزیز مقیم خارج از کشور می‌توانند با اطمینان خاطر، در کاروان‌های اختصاصی یافته توسط سازمان حج و زیارت و در کنار سایر حجاج ایران ثبت‌نام و توفیق تشرف و انجام مناسک حج را داشته و از کلیه خدمات رفاهی، فرهنگی و اجرایی بهره‌مند شوند؛ از جمله:

- خدمات اسکان و تغذیه در مکه مکرمه و مدینه منوره

- خدمات ایام تشریق و انجام قربانی

- اداره کاروان با مدیریت مدیران واجد شرایط و روحانی کاروان با سابقه و تجربه کافی

مزایای طرح:

- عدم نیاز به حضور یا تردد به ایران در هیچ مرحله از فرآیند

- دریافت روادید حج از محل سهمیه اختصاص‌یافته به ایران بر اساس گذرنامه ایرانی

- عزیمت مستقیم حجاج از کشور محل اقامت به عربستان (مدینه و جده)

- بهره‌مندی از خدمات حمل و نقل به فرودگاه و بازگشت مستقیم به محل اقامت پس از اتمام مناسک

- استفاده از سامانه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به سؤالات شرعی، اجرایی و عمومی در آینده نزدیک

- برخورداری از قیمت تمام‌شده مناسب مشابه حجاج داخل کشور

قابل ذکر است که برای حج تمتع سال ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۵ شمسی / ۱۴۴۷ قمری)، دو کاروان با ظرفیت ۲۴۰ نفر در نظر گرفته شده است و در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از این ظرفیت باشد انتخاب افراد بر اساس ضوابط و از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد.

محل اسکان حجاج:

در مدینه منوره در هتل نزدیک به مسجدالنبی (ص) و در مکه مکرمه مطابق استاندارد‌های اسکان حجاج ایران خواهد بود.

تاریخ اعزام:

سفر متقاضیان به صورت مدینه قبل و تاریخ ورود به مدینه ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۵، اول ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری (۲۰۲۶/۰۵/۱۸) تا پنجم ذی الحجه (۲۰۲۶/۰۵/۲۲) خواهد بود و ایشان می‌توانند پس از اتمام مناسک و اعمال حج از تاریخ دوم ژوئن مطابق با دوازدهم خردادماه ۱۴۰۵ برای خروج از عربستان اقدام نمایند.

هزینه سفر:

- با تدابیر اندیشیده‌شده توسط سازمان حج و زیارت، سرانه هزینه تمام‌شده حدود ۴۲۶۰ یورومی‌باشد.

مراحل و اقدامات:

- فرم ثبت‌نام اولیه توسط کنسولگری در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود.

- تکمیل فرم ثبت‌نام اولیه توسط متقاضیان و بررسی و ارسال آن توسط کنسولگری به سازمان حج و زیارت.

- بررسی و اولویت‌بندی درخواست‌های متقاضیان توسط سازمان حج و زیارت.

- ارسال فهرست پذیرفته‌شدگان به وزارت امور خارجه توسط سازمان حج و زیارت جهت اطلاع‌رسانی به ایشان.

- معرفی مدیر کاروان به متقاضیان و برقراری ارتباط از طریق شبکه‌های اجتماعی.

- انجام معاینات پزشکی به‌صورت برخط جهت تأیید استطاعت جسمی جهت انجام مناسک حج.

- واریز هزینه ارزی جهت ثبت‌نام در کاروان و پرداخت هزینه ریالی جهت ارائه و ابطال سند حج تمتع توسط متقاضیان.

نکته:

(افراد می‌بایست دارای سند ودیعه گذاری حج تمتع باشند که جهت تامین آن سه حالت متصور است:۱-متقاضی از قبل دارای سند حج می‌باشد ۲ـ تهیه سند توسط اقوام و آشنایان در ایران۳ـ به جهت تسهیل در فرایند اعزام و تکریم این دسته از هم‌وطنان، سازمان در صورت درخواست ایشان سند مربوطه را تهیه می‌نماید.)

-تکمیل فرم وکالت‌نامه و ارائه به کنسولگری جهت آن دسته از متقاضیانی که دارای سند ودیعه گذاری حج نمی‌باشند و ضرورت دارد به وکالت از آنان سند حج تهیه گردد.

-انجام امور مربوط به صدور ویزا توسط سازمان حج و زیارت و ارسال آن برای متقاضی

ـ عزیمت متقاضی به عربستان و ملحق شدن به کاروان مربوطه

ـ دریافت خدمات فرهنگی، اسکان، تغذیه، حمل و نقل بین شهری و مشاعر، بیمه و پزشکی

اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق مقتضی و توسط سازمان حج و زیارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اعلام خواهد شد.

منبع: سازمان حج