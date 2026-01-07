باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، در واکنشی تند به اتهامات دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، اعلام کرد که ترامپ از «خرفتی ناشی از پیری» (زوال عقل) رنج می‌برد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ، پترو را به همدستی با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر متهم کرده بود.

این سخنان نشان‌دهنده تشدید بی‌سابقه تنش در ادبیات سیاسی میان بوگوتا و واشنگتن است. پترو در یادداشتی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «اینکه ترامپ مرا مجرم و همدست در تجارت مواد مخدر خطاب می‌کند، تنها نشان‌دهنده وضعیت زوال عقل اوست.» وی تاکید کرد که این اتهامات کاملا بی‌اساس هستند.

رئیس‌جمهور کلمبیا در ادامه افزود: «کسانی که به ترامپ رای داده‌اند یا ایده‌های او را تحسین می‌کنند، باید بدانند که از افراد حریصی حمایت کرده‌اند که خود را فراتر از قانون می‌بینند.»

این درگیری لفظی در بستری از تنش‌های فزاینده شکل گرفته است. واشنگتن بار‌ها از سیاست‌های دولت کلمبیا در مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرده است؛ در مقابل، پترو معتقد است که آمریکا از این پرونده به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده می‌کند و ریشه‌های ساختاری و اقتصادی گسترش تجارت مواد مخدر در منطقه را نادیده می‌گیرد.

منبع: آر تی