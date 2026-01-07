فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس تأمین‌کننده امنیت اعتراضات قانونی است، اما با طراحان، بازنشردهندگان و مجریان اغتشاش در فضای مجازی و خیابان «تا نفر آخر» برخورد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با اشاره به تفاوت ماهیت اعتراض و اغتشاش گفت: اعتراض حق قانونی مردم است و وظیفه ما تأمین امنیت کسانی است که مطالبه به‌حق دارند، اما اغتشاش یک پروژه چندلایه و طراحی‌شده است که برخورد با آن قاطع و بدون اغماض خواهد بود.

وی با تشریح لایه‌های اغتشاش افزود: لایه نخست، «برنامه‌نویسان اغتشاش» هستند که عموماً در خدمت سرویس‌های امنیتی و جاسوسی فعالیت می‌کنند و برخورد با آنان باید جدی و قاطع باشد. لایه دوم، بازنشردهندگان این برنامه‌ها در فضای مجازی هستند که عملاً به خدمتگزاران همان سرویس‌ها تبدیل می‌شوند و لایه سوم، مجریان میدانی هستند که اقدامات اغتشاشگرانه را در خیابان اجرا می‌کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر برخورد کامل با هر سه لایه تصریح کرد: با اطمینان به مردم عزیزمان قول می‌دهیم تا نفر آخر اغتشاشگران و تا نفر آخر بازنشردهندگان برنامه‌های اغتشاش مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

رادان با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت گفت: امنیت را در کنار قوه قضائیه، همکاران امنیتی و با همکاری مردم برقرار خواهیم کرد. مردم یک‌بار دیگر صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و از آن‌ها تبری جستند.

وی در پایان با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار داشت: همان‌طور که دشمنان در جنگ ۱۲ روزه شکست خوردند، در این میدان نیز شکست دوم آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم خواهد خورد و بار دیگر ترامپ و نتانیاهو با آبروریزی بیشتر صحنه را ترک خواهند کرد؛ چرا که ایران، ایرانِ پایدار و مقاوم است.

برچسب ها: رادان ، اغتشاشگران
