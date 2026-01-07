معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از انجام عملیات شناسه‌گذاری پنج هزار هکتار از اراضی باغی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- غفور آقایی اظهار کرد: از مجموع ۴۰ هزار هکتار اراضی باغی استان اردبیل تاکنون پنج هزار هکتار شناسه‌گذاری شده و فرآیند اجرای طرح با پیگیری کارشناسان ادامه دارد.

او افزود: طرح شناسه‌گذاری محصولات زراعی و باغی در استان اردبیل با جدیت و استمرار در حال اجراست و از نتایج و مزایای آن تضمین سلامت مصرف‌کنندگان مواد غذایی و جلوگیری از واردات و توزیع محصولات بی‌کیفیت و تقلبی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: با اجرای نظام شناسه‌گذاری، تولیدکنندگان قادر خواهند بود قیمت محصولات کلیدی و استراتژیک را بهتر مدیریت و از فرصت‌طلبی افراد سودجو در بازار جلوگیری کنند.

آقایی اظهار کرد: محصولات زراعی شامل گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی و پیاز، و محصولات باغی نظیر انگور و سیب شامل طرح شناسه گذاری هستند.

او تصریح کرد: پس از تکمیل طرح، برای هر محصول شناسنامه بهره‌برداری، شناسنامه محصول و در نهایت شناسنامه الکترونیکی صادر خواهد شد تا اطلاعات کامل درباره منشأ، کیفیت و میزان تولید در دسترس قرار بگیرد.

آقایی همچنین بر اهمیت وجود شناسه برای کالا‌ها تأکید کرد و گفت: زمانی که محصول دارای شناسه معتبر باشد، مصرف‌کننده با اطمینان از اصالت و کیفیت آن خرید می‌کند؛ این امر نه‌تنها رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد بلکه موجب ارتقای اعتماد عمومی به محصولات تولیدی استان می‌شود.

او افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با نظارت دقیق بر مراحل شناسه‌دار کردن محصولات، تلاش می‌کند طرح به‌صورت کامل و استاندارد در تمام اراضی اجرا شود تا تولیدات اردبیل با برند اصالت و سلامت در بازار داخلی و خارجی عرضه شود.

منبع: جهاد کشاورزی

برچسب ها: شناسه گذاری ، اراضی باغی ، محصولات زراعی و باغی
خبرهای مرتبط
افزایش سطح بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان پارس آباد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل؛
اعطای تسهیلات کم بهره به طرح های کشاورزی گامی موثردر افزایش اشتغال پایدار
اردبیل؛
اردبیل رتبه نخست بالاترین کاربری اراضی کشاورزی در کشور را دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت خارجی در اردبیل
ارائه مشوق‌های لازم برای واردات کالا‌های اساسی به واردکنندگان
پنج هزار هکتار از اراضی باغی اردبیل شناسه‌گذاری شد
نظارت همه‌جانبه بر توزیع کالابرگ در اردبیل/ تأمین کامل اقلام اساسی مردم