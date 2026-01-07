باشگاه خبرنگاران جوان- غفور آقایی اظهار کرد: از مجموع ۴۰ هزار هکتار اراضی باغی استان اردبیل تاکنون پنج هزار هکتار شناسه‌گذاری شده و فرآیند اجرای طرح با پیگیری کارشناسان ادامه دارد.

او افزود: طرح شناسه‌گذاری محصولات زراعی و باغی در استان اردبیل با جدیت و استمرار در حال اجراست و از نتایج و مزایای آن تضمین سلامت مصرف‌کنندگان مواد غذایی و جلوگیری از واردات و توزیع محصولات بی‌کیفیت و تقلبی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: با اجرای نظام شناسه‌گذاری، تولیدکنندگان قادر خواهند بود قیمت محصولات کلیدی و استراتژیک را بهتر مدیریت و از فرصت‌طلبی افراد سودجو در بازار جلوگیری کنند.

آقایی اظهار کرد: محصولات زراعی شامل گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی و پیاز، و محصولات باغی نظیر انگور و سیب شامل طرح شناسه گذاری هستند.

او تصریح کرد: پس از تکمیل طرح، برای هر محصول شناسنامه بهره‌برداری، شناسنامه محصول و در نهایت شناسنامه الکترونیکی صادر خواهد شد تا اطلاعات کامل درباره منشأ، کیفیت و میزان تولید در دسترس قرار بگیرد.

آقایی همچنین بر اهمیت وجود شناسه برای کالا‌ها تأکید کرد و گفت: زمانی که محصول دارای شناسه معتبر باشد، مصرف‌کننده با اطمینان از اصالت و کیفیت آن خرید می‌کند؛ این امر نه‌تنها رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد بلکه موجب ارتقای اعتماد عمومی به محصولات تولیدی استان می‌شود.

او افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با نظارت دقیق بر مراحل شناسه‌دار کردن محصولات، تلاش می‌کند طرح به‌صورت کامل و استاندارد در تمام اراضی اجرا شود تا تولیدات اردبیل با برند اصالت و سلامت در بازار داخلی و خارجی عرضه شود.

منبع: جهاد کشاورزی