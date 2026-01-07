باشگاه خبرنگاران جوان _از ابتدای اجرای طرح «جوان آیندهساز»، تاکنون ۱۱۰۰ دانشجوی البرزی با پیوستن به طرح اکرام، سرپرستی و حمایت از ایتام و فرزندان محسنین را بر عهده گرفتهاند.
دانشجویان شرکتکننده در این طرح با انتخاب یک یا چند فرزند معنوی، نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی، تحصیلی و فرهنگی آنان ایفا میکنند و این مشارکت، جلوهای ارزشمند از مسئولیتپذیری اجتماعی نسل جوان به شمار میرود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با قدردانی از همراهی دانشگاهیان اظهار کرد: دانشجویان آیندهسازان جامعه هستند و حضور پررنگ آنان در حمایت از ایتام و محسنین نشاندهنده زنده بودن روحیه نوعدوستی، همدلی و مسئولیت اجتماعی در میان جوانان است. این همراهی، امید و پشتوانهای مؤثر برای فرزندان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد محسوب میشود.
دانشجویان علاقهمند برای پیوستن به طرح «جوان آیندهساز» و حمایت از ایتام و محسنین میتوانند از طریق ارسال عدد ۲۶ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ یا مراجعه به سامانه اکرام به نشانی ekram.emdad.ir اقدام کنند.
منبع: کمیته امداد