باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در جریان درگیریهای مستمر میان ارتش سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در شهر حلب که از شدیدترین نبردهای ماههای اخیر میان دو طرف به شمار میرود، دستکم ۹ نفر کشته شدند که اکثر آنها غیرنظامی هستند.
در همین راستا، ترکیه از تمامی گروههای مسلح کُرد خواست تا سلاحهای خود را بر زمین گذاشته و تسلیم کنند. این درحالی است که مذاکرات میان مقامات دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک از ماههای پیش دچار بنبست شده است.
دو طرف در ماه مارس توافقی را امضا کرده بودند که بر اساس آن، نهادهای مدیریت خودگردان کُرد باید در ساختار دولت الجولانی ادغام میشدند. طرفین هر از گاهی وارد درگیریهای خونین میشوند، بهویژه در شهر حلب که شامل دو محله با اکثریت کُردنشین است.
نیروهای سوریه دموکراتیک پیشازظهر سهشنبه، «گروههای مسلح وابسته به وزارت دفاع سوریه» را متهم کردند که با یک پهپاد شناسایی، محله «شیخ مقصود» در حلب را هدف قرار دادهاند. گزارشهای شامگاه سهشنبه حاکی از آن است که آمار تلفات به ۹ نفر رسیده که چهار تن از آنها (از جمله دو زن) بر اثر «بمباران توپخانهای و راکتی بیهدف شبه نظامیان وابسته به دولت الجولانی» به محلههای شیخ مقصود و الاشرفیه جان خود را از دست دادهاند.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)