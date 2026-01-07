کارشناس اداره تصادفات و رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ از آمار و ارقام خطای انسانی موثر در سوانح و حوادث ترافیکی پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ رابعه جوانبخت کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون بیش از ۸۰۸ هزار فقره اعمال قانون به جهت استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، انجام شده است؛ که نشاندهنده درک خطر ضعیف این تعداد از رانندگان می‌باشد. تصور یک لحظه استفاده از تلفن همراه مواجه با حادثه‌ای تلخ و ناگوار است.

جوانبخت در ادامه به اعمال قانون ۱.۶۰۰.۰۰۰ فقره عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سیکلت سواران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز اشاره کرد و افزود: متاسفانه موتور سواران، چون با سرعت بالایی تردد میکنند و مانور حرکتی بیشتری دارد، و هیچ محافظتی از اطراف شخص راننده وجود ندارد، در نتیجه آسیب‌ها برای موتور سیکلت سواران چند برابر می‌شود.

وی گفت: در بحث سهل انگاری مرتبط با موتور سواران به موضوع عدم استفاده از کلاه ایمنی اشاره کرد و گفت: طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی بیش از ۸۰ درصد امار متوفیان موتورسیکلت سوار در شهر تهران در در اثر ضربه مستقیم به سر می‌باشد. 

وی افزود: ۶۲۰ هزار فقره عدم استفاده از کمربند ایمنی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اعمال قانون شده است که متاسفانه یک تفکر اشتباه در رابطه با استفاده از کمربند ایمنی وجود دارد که در بسیاری از اوقات رانندگان عزیز تصور میکنند، استفاده از کمربند ایمنی مختص جاده‌ها می‌باشد. اما در زمانی که در معبر بزرگراهی تردد می‌کنیم، همیشه باید آماده اتفاق باشیم و از کمربند ایمنی استفاده کنیم.

سرهنگ جوانبخت در ادامه کاهش تمرکز و ادراک خطر، کندی واکنش، تغییرات خلقی و هیجان طلبی را از اثرات مخرب روان گردان‌ها برشمرد و توضیح داد: متاسفانه افرادی هستند که دارای شرایط نامتعادل هستند واز روان گردان‌ها و نوشیدنی‌های غیر مجاز استفاده میکنند که این موردهم در دسته خطا‌های انسانی جای دارد و یک سهل انگاری بزرگ است، راننده‌ای که میداند شرایط رانندگی ندارد، چون خطر را درک نمیکنید و واکنش کندی دارد و تصمیمات هیجانی می‌گیرد و شرایط قرار گرفتن در پشت فرمان را ندارند.

وی کاهش در سرعت واکنش، اختلال در هماهنگی حرکتی، کاهش قضاوت منطقی و اعتماد به نفس کاذب را نیز از اثرات مصرف الکل بر عملکرد راننده دانست و در این خصوص هم گفت: در بحث استفاده از الکل کمی موضوع متفاوت‌تر می‌باشد در این شرایط راننده هم کاهش سرعت در واکنش را دارد، زیرا الکل «روی انتقال دهنده‌های عصبی اثر میگذارد» و دیرتر به خطرات واکنش نشان می‌دهد. همچنین این نوشیدنی‌های غیر مجاز موجب اختلال در هماهنگی‌حرکتی شده، زیرا عملکرد مخچه مختل میگردد و از سوی دیگر منجر به کاهش قضاوت‌ها و تصمیمات منطقی میگردد؛ و نکته پایانی اینکه: متاسفانه یکی از سهل انگاری‌های بزرگی که می‌تواند در حوزه حوادث رانندگی اتفاق بیافتد رانندگی بدون داشتن گواهینامه می‌باشد که می‌تواند پیامد‌های حقوقی، مالی و جانی سنگینی را به همراه داشته باشد، برابر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی رانندگی بدون گواهینامه یک جرم کیفری محسوب میگردد و فقط یک تخلف رانندگی نیست؛ لذا خواهشمندیم، اگر گواهینامه ندارید، حتما برای گرفتن گواهینامه اقدام کرده و سپس شروع به رانندگی نمایید.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۷ دی ۱۴۰۴
روی تمام خودروهای ایرانی ابزاری نصب شود یک تمام تلفنها به نرم افزاری اجباری تجهیز شود تا در صورت حرکت فقط پیام بگیرد ،خودبخود سایلنت شود ،و هنگامی که ایستاد تمام تماسها را اطلاع رسانی کند ،،یعنی هر کس میخواهد پیام بخواند یا صحبت کند فقط و فقط در حالت سکون امکان داشته باشد ،مگر در شماره های اورژانس،مگر قبلا که مبایل نبود مردم چه میکردند ،
اینترنت هم فقط روی نقشه در هنگام حرکت متصل باشد.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۱:۳۶ ۱۷ دی ۱۴۰۴
مبلغ جریمه استفاده از تلفن همراه هم باید ۱۰ برابر بیشتر شود تا رعایت کنند بیشتر تصادفات بخاطر تلفن همراه اتفاق میافتد .
۴
۰
پاسخ دادن
