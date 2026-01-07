اشرفیان معاون استاندار و فرماندار شهرستان طی بازدیدی از بازار مرکزی طبس، وضعیت تامین و توزیع تخم‌مرغ را مورد ارزیابی قرار داد و با مردم در خصوص مشکلات موجود به گفتگو پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - اشرفیان فرماندار طبس طرح جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی را برای مردم تبیین کرد و تاکید کرد که هدف از این اقدام، بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از رانت و فساد است. 

وی افزود: دولت در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد، برنامه‌هایی مانند توزیع کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار دارد و این اقدام در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. 

اشرفیان از مردم درخواست کرد با توجه به اینکه تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز در بازار موجود است، برای تهیه کالابرگ و خرید اقلام اساسی خود برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

فرماندار همچنین بر لزوم خرید به اندازه و به‌موقع تاکید کرد و از شهروندان خواست تا از خریدهای هیجانی و انبار کردن کالاها خودداری کنند تا روند توزیع کالاها به درستی انجام شود و همه افراد بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند.

