باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ محمد بختیار خلیقی در جلسه کمیسیون نظارت اظهار داشت: در سطح استان کردستان بیش از ۳۶ هزار صنوف آلاینده وجود دارد که این آمار قابل ملاحظه‌ و نیازمند ساماندهی است.

وی افزود: در حال حاضر ۷ اتحادیه از جمله فلز کاران، مصالح فروشان، تعمیر کاران، شرکت های پخش، نجاران و مشاوره اتومبیل باید در خارج از شهر ساماندهی شوند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: تدوین برنامه هفتم پیشرفت صراحتا ایجاد مجتمع های صنفی را به شرکت های صنعتی داده وکمیسیون نظارت برای صدور مجوز نمی تواند اقدام کند و تنها مسئولیت‌ هماهنگی را بر عهده دارد.