فیلم جنجالی «ساخت آمریکا» به کارگردانی «داگ لیمان» و بازی درخشان «تام کروز»، از شبکه تهران پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فیلم جنجالی «ساخت آمریکا»، از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم محصول سال ۲۰۱۷ آمریکاست و بر اساس داستان واقعی «بری سیل»، خلبان پیشین هواپیمای تجاری ساخته شده است. «تام کروز»، «دونال گلیسون» و «سارا رایت» در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

داستان در دهه ۸۰ میلادی و در دوران ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» رخ می‌دهد و ماجرای استخدام یک خلبان معمولی توسط سازمان سی‌آی‌اِی را روایت می‌کند. مأموریت او که ابتدا با عکس‌برداری جاسوسی آغاز می‌شود، به سرعت به قاچاق اسلحه برای شورشیان و سپس واردات مواد مخدر گسترش می‌یابد. با دستگیری او، یک توطئه سیاسی بزرگ آشکار می‌شود که به قتل مشکوک این خلبان و تداوم عملیات‌های مخفی منجر می‌شود.

این فیلم جنایی_ سیاسی، روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شبکه تهران

برچسب ها: شبکه تهران ، فیلم سینمایی
خبرهای مرتبط
«احمد» را جمعه در سینما‌ها نیم‌بها ببینید
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در سومین هفته زمستان
جایزه نشان فردوسی برای استادان برتر زبان و ادب فارسی معاونت صدا
معاون سیما در جشن ۳۰ سالگی شبکه تهران
شبکه‌های تلویزیونی سیما پای کار «ایرانِ جان» همراه با «گلستانِ ایران»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزیدگان جایزه ادبی جلال معرفی شدند
قصه ساختن یک جهان؛ افسانه سپهر از نگاه کارگردان هنری
«احمد» را جمعه در سینما‌ها نیم‌بها ببینید
تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر مسئله کاغذ
آخرین اخبار
برگزیدگان جایزه ادبی جلال معرفی شدند
تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر مسئله کاغذ
قصه ساختن یک جهان؛ افسانه سپهر از نگاه کارگردان هنری
«احمد» را جمعه در سینما‌ها نیم‌بها ببینید
تمام آثار موزه کشتی به‌عنوان اموال ملی ثبت خواهد شد
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی در سومین هفته زمستان
تماشای «حلقه» در چهارشنبه شب‌های وحشت شبکه نمایش
گرامیداشت یاد زنده‌یاد سعید پیردوست در شبکه نسیم
«نبرد توانمندی‌های حیوانات» در قاب شبکه مستند
سرنوشت مامور سی‌آی‌اِی در «ساخت آمریکا»