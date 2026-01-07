باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم جنجالی «ساخت آمریکا»، از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم محصول سال ۲۰۱۷ آمریکاست و بر اساس داستان واقعی «بری سیل»، خلبان پیشین هواپیمای تجاری ساخته شده است. «تام کروز»، «دونال گلیسون» و «سارا رایت» در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
داستان در دهه ۸۰ میلادی و در دوران ریاستجمهوری «رونالد ریگان» رخ میدهد و ماجرای استخدام یک خلبان معمولی توسط سازمان سیآیاِی را روایت میکند. مأموریت او که ابتدا با عکسبرداری جاسوسی آغاز میشود، به سرعت به قاچاق اسلحه برای شورشیان و سپس واردات مواد مخدر گسترش مییابد. با دستگیری او، یک توطئه سیاسی بزرگ آشکار میشود که به قتل مشکوک این خلبان و تداوم عملیاتهای مخفی منجر میشود.
این فیلم جنایی_ سیاسی، روز جمعه ۱۹ دیماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش خواهد شد.
منبع: روابط عمومی شبکه تهران