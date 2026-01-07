دادستان عمومی و انقلاب جهرم از کشف سه انبار احتکار روغن خوراکی در جریان بازرسی از بازار این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام امیری از کشف سه انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم خبر داد و اظهار کرد: در این بازرسی‌ها، بالغ بر ۱۰ هزار بطری و قوطی روغن خوراکی که به‌صورت غیرقانونی احتکار شده بود؛ شناسایی و کشف شد و بلافاصله دستور تشکیل پرونده قضایی جهت برخورد قانونی با متخلفان صادر شد.

او افزود: به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، دستور توزیع فوری روغن‌های مکشوفه به نرخ مصوب دولتی صادر شد که مرحله نخست توزیع انجام شده و مراحل بعدی نیز طبق برنامه‌ریزی ادامه خواهد داشت.

دادستان جهرم تصریح کرد: اطلاع‌رسانی زمان و نحوه ادامه توزیع روغن‌های خوراکی از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان انجام می‌شود.

امیری تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا‌های اساسی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه سوءاستفاده از نیاز کالا‌های مصرفی مردم را نخواهد داد.

منبع: دادگستری فارس

برچسب ها: دادستان عمومی و انقلاب ، جهرم ، احتکار روغن
خبرهای مرتبط
کشف ۱۰۰ تن روغن خوراکی احتکار شده در فارس
هیچ‌گونه کمبود کالاهای اساسی در استان وجود ندارد/قاچاق معکوس؛ پیامد سیاست‌های یارانه‌ای غیرهدفمند
آغاز مرحله جدید توزیع بسته حمایتی مادران و کودکان شیرخوار در فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۷ دی ۱۴۰۴
جالبه! بعد از. گرون شدن كشف شد!
مردم هم ساده
۰
۰
پاسخ دادن
مسئولان اقتصادی فارس در حال پیگیری مطالبات بازاریان تا تحقق نتیجه‌اند
حرکت باشکوه مردم فارس به سوی بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع)
آخرین اخبار
مسئولان اقتصادی فارس در حال پیگیری مطالبات بازاریان تا تحقق نتیجه‌اند
حرکت باشکوه مردم فارس به سوی بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع)
کار خیرین سلامت فراتر از ساخت‌وساز است/بروکراسی نباید مانع کار خیرین شود
گازرسانی به واحد پتروشیمی لامرد به سرانجام رسید
زیارت عاشقانه؛ مردم فارس در صحن شاهچراغ گرد آمدند
شهر سلامت در سند جامع گردشگری فارس جانمایی می‌شود
توسعه فیبر نوری نیازمند نگاه جامع و کارگروهی است
رأفت پلیس فارس؛ آزادی سه نوجوان از تجمعات اخیر
توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در فارس
کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم