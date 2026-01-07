دادستان عمومی و انقلاب جهرم از کشف سه انبار احتکار روغن خوراکی در جریان بازرسی از بازار این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام امیری از کشف سه انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم خبر داد و اظهار کرد: در این بازرسیها، بالغ بر ۱۰ هزار بطری و قوطی روغن خوراکی که بهصورت غیرقانونی احتکار شده بود؛ شناسایی و کشف شد و بلافاصله دستور تشکیل پرونده قضایی جهت برخورد قانونی با متخلفان صادر شد.
او افزود: بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار، دستور توزیع فوری روغنهای مکشوفه به نرخ مصوب دولتی صادر شد که مرحله نخست توزیع انجام شده و مراحل بعدی نیز طبق برنامهریزی ادامه خواهد داشت.
دادستان جهرم تصریح کرد: اطلاعرسانی زمان و نحوه ادامه توزیع روغنهای خوراکی از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان انجام میشود.
امیری تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه سوءاستفاده از نیاز کالاهای مصرفی مردم را نخواهد داد.
منبع: دادگستری فارس