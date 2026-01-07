ورزش و جوانان در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت جهان‌پهلوان غلامرضا تختی، اسطوره ورزش ایران، یاد و خاطره این قهرمان ملی را گرامی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی به مناسبت سالروز درگذشت جهان‌پهلوان غلامرضا تختی، اسطوره ورزش ایران، یاد و خاطره این قهرمان ملی را گرامی داشت و بر ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه تأکید کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

پنجاه‌و‌هشتمین سالروز درگذشت جهان‌پهلوان غلامرضا تختی، فرصتی است برای گرامی‌داشت یاد و خاطره مردی که نام او در تاریخ ورزش ایران، هم‌سنگ افتخار، اخلاق و مسئولیت اجتماعی ثبت شده است؛ قهرمانی که در میدان رقابت، مظهر توانمندی و در زیست اجتماعی، نماد انسانیت و همدلی بود.

غلامرضا تختی از برجسته‌ترین چهره‌های ورزش ایران است که دستاورد‌های ورزشی او، جایگاهی ممتاز در تاریخ کشتی جهان دارد. کسب سه مدال المپیک شامل یک طلا و دو نقره، حضور در چهار دوره بازی‌های المپیک، دریافت مدال در سه وزن متفاوت و سه بار تصاحب بازوبند پهلوانی، تنها بخشی از کارنامه‌ای است که او را در شمار پرافتخارترین کشتی‌گیران ایران قرار داده است.
اهالی کشتی بر این باورند که او در المپیک ۱۹۶۴ توکیو نیز شایسته کسب مدال بود، اما در جایگاه چهارم ایستاد؛ موضوعی که بر بزرگی نام او می‌افزاید.

تا المپیک اخیر پاریس، جهان‌پهلوان تختی تنها کشتی‌گیر تاریخ ایران بود که موفق به کسب سه مدال المپیک شده بود؛ رکوردی که امروز با تلاش و شایستگی حسن یزدانی، قهرمان ارزنده کشتی کشورمان، تکرار شده است و هر دو با یک مدال طلا و دو نقره، در این افتخار مشترک‌اند.

با این همه، آنچه نام تختی را فراتر از اعداد و مدال‌ها ماندگار کرده، منش و رفتار پهلوانانه اوست. او نمونه‌ای کامل از پیوند قهرمانی ورزشی با مسئولیت اجتماعی بود؛ انسانی که در اوج توان ورزشی، دغدغه مردم و جامعه را از یاد نبرد و با رفتار و کردار خود، الگویی ماندگار برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت. گذشت زمان، نه‌تنها از محبوبیت او نکاست، بلکه جایگاهش را در حافظه جمعی ملت ایران استوارتر ساخت.

امروز و در سالروز درگذشت این اسطوره بزرگ ورزش ایران، بر این باورم که پاسداشت نام و راه جهان‌پهلوان تختی، تأکیدی بر ضرورت ترویج اخلاق، جوانمردی و مسئولیت‌پذیری در ورزش و جامعه، محسوب می‌شود.
بی‌تردید، رقابت‌های ورزشی زمانی به کمال می‌رسند که در کنار تلاش برای پیروزی، جلوه‌گاه پهلوانی و کرامت انسانی باشند.

یاد و خاطره جهان‌پهلوان غلامرضا تختی را گرامی می‌دارم و از همه کسانی که در عرصه‌های مختلف، حافظ و مروج میراث اخلاقی و پهلوانی آن بزرگمرد هستند، قدردانی می‌کنم. امید آن‌که ورزش ایران همواره مسیر تعالی انسانی را در کنار افتخارآفرینی دنبال کند.

