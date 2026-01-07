معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جابجایی یک میلیون و ۹۵۵ هزار و ۳۳۷ نفر مسافر در ۹ ماهه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ تیمور باقری گفت:در ۹ ماهه سال جاری، تعداد یک میلیون و ۹۵۵ هزار و ۳۳۷ نفر مسافر، طی ۱۹۶ هزار و ۶۷۵ فقره سفر در سطح استان جابجا شده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳ درصدی در تعداد سفر‌ها را نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع مسافران جابجا شده، یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۹۳۳ نفر معادل ۶۰ درصد مربوط به سفر‌های درون‌استانی و ۷۸۵ هزار و ۴۰۴ نفر معادل ۴۰ درصد مربوط به سفر‌های برون‌استانی بوده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ۶۵ شرکت حمل و نقل مسافربری، بیش از ۲۰۰۰ راننده و ۴۰۰۰ ناوگان اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کار جابجایی مسافر در استان را انجام می‌دهند. 

باقری در خاتمه یادآورشد: جابجایی مسافران از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان با نظارت مستمر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان انجام می‌شود و این اداره‌کل با هدف ارتقای ایمنی سفرها، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران، به‌صورت مداوم بر عملکرد شرکت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل عمومی نظارت دارد.

منبع : حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: جابجایی مسافر ، حمل و نقل جاده ای
