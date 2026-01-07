مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از جریمه ۵ میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریالی قاچاقچی موتورسیکلت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده قاچاق موتور سیکلت سنگین به ارزش پنج میلیاردو ۵۶۷ ریال در شعبه ششم تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۵۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: ماموران پلیس آگاهی، یک دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند