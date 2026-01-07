باشگاه خبرنگاران جوان - تبعیض والدین یک عامل خطر قطعی برای سلامت روان کودکان است، درحالی‌که برخورد عادلانه، یک عامل محافظتی قوی برای رشد سالم محسوب می‌شود. حجت‌الاسلام هدایت کارشناس فلسفه و کلام و استاد حوزه و دانشگاه با نگاهی به آموزه‌های حدیث شریف کساء، والدین را به این امر مهم توصیه می‌کند.

تبعیض مایه فساد است

منظور از عدالت بین فرزندان برابری مطلق و نادیده‌گرفتن تفاوت‌های آنها در مواردی چون استعدادها، سن و جنسشان نیست، چرا که قطعاً پاسخگویی پدر و مادر به نیاز فرزند باتوجه‌به این موارد متفاوت خواهد بود اما نکته این جاست که تمرکز باید بر «انصاف» و دوری از «تبعیض» باشد.حجت‌الاسلام هدایت با اشاره به نحوه خطاب قراردادن امام حسن (ع) و امام حسین (ع) توسط مادر، در حدیث کساء، می‌گوید: « پاسخی که حضرت زهرا(س) به امام حسن (ع) دادند، عیناً به برادر نیز داده شد. این موضوع، باب مساوات بین اولاد را باز می‌کند. بین فرزندان باید مساوات برقرار کرد. اگر به یک فرزند محبت بیشتری نشان دهید، به دیگری توجه بیشتری کنید، پاسخ یکی را بهتر و پاسخ دیگری را کمتر دهید، قطعاً فساد ایجاد می‌شود.