باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس» به نقل از یک مقام مسئول، دولت آمریکا فشار سنگینی را بر دولت انتقالی ونزوئلا آغاز کرده است تا تمامی اشکال همکاری خود با چین، روسیه، کوبا و ایران را متوقف کند.

این منبع فاش کرد که واشنگتن از کاراکاس خواسته است تمامی افرادی را که مظنون به جاسوسی یا فعالیت برای سرویس‌های اطلاعاتی کشور‌های مذکور هستند، از بدنه دولت اخراج کند. تاکید شده است که این اقدام شامل دیپلمات‌های رسمی نمی‌شود، اما بخشی از تلاش‌های اخیر آمریکا برای تحمیل خواسته‌های خود بر این کشور غنی از نفت است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داده است که اگر «دلسی رودریگز»، رئیس دولت انتقالی ونزوئلا، از این خواسته‌ها تمکین نکند، ممکن است سری دوم حملات نظامی در خاک این کشور کلید بخورد. در همین راستا، ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که مقامات انتقالی ونزوئلا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به آمریکا تحویل خواهند داد.

رئیس‌جمهور آمریکا که قرار است روز جمعه با مدیران شرکت‌های نفتی این کشور دیدار کند، افزود: این نفت که تحت تحریم است، به قیمت بازار فروخته خواهد شد. وی تاکید کرد که شخصا کنترل درآمد‌های حاصل از فروش این نفت را بر عهده خواهد گرفت تا به ادعای او، در راستای منافع ونزوئلا و آمریکا هزینه شود.

از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه تلویحا اشاره کرد که آمریکا ممکن است دست به اعمال «قرنطینه نفتی» بزند. هدف از این کار، واداشتن سران جدید ونزوئلا به پیروی از اهداف کاخ سفید و افزایش نفوذ واشنگتن بر ذخایر عظیم نفت خام این کشور است.

