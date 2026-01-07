باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی آذرکیش در آیین امضای تفاهمنامه سهجانبه وزارت آموزش و پرورش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و خانه معدن ایران افزود: آموزش مهارتی زنجیرهای کامل از تدوین استانداردها تا اجرای آموزش، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه را شامل میشود.
وی با اشاره به الگوهای موفق آموزش مهارتی در کشورهای مختلف، اظهار کرد: تجربه جهانی نشان میدهد حضور ذینفعان اصلی آموزشهای مهارتی در مراحل طراحی، اجرا، ارزیابی و صدور گواهینامه، نقش مؤثری در افزایش اثربخشی و بهرهوری این حرفهآموزی به عنوان رویکرد منطبق با اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت کشور دارد.
آذرکیش با بیان اینکه بهترین سن برای دریافت آموزش مهارتها، دوره متوسطه است، افزود: معدن یکی از محرکهای اصلی اقتصاد جهانی است و در راستای خروج از اقتصاد تکمحصولی، توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با ظرفیتهای معدنی کشور، از اولویتهای جدی آموزش و پرورش است.
به گفته وی، این موضوع در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش با اشاره به وضعیت هنرستانهای معدنی کشور گفت: در حال حاضر ۲۸ هنرستان مرتبط با رشته معدن در ۱۱ استان کشور با بیش از ۱۶۷۰ هنرجو فعال است.
وی افزود: تحصیل در هنرستانها با استقبال روزافزون دانشآموزان مواجه شده است.
عضو شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی آن است که آموزشها با حضور مستقیم فعالان بخش صنعت و معدن طراحی و اجرا شود تا پس از فراغت از تحصیل، نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز این بخش، تربیت و گواهینامههای مهارتی نیز با مشارکت ذینفعان اصلی صادر شود.
وی با تأکید بر جایگاه مهارتآموزی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اظهار کرد: بر اساس این سند، دانشآموزان باید در هر مرحلهای که از نظام تعلیم و تربیت خارج میشوند، توانایی امرار معاش حلال را داشته باشند و هنرستانها نقش کلیدی در تحقق این هدف ایفا میکنند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به گستره آموزشهای مهارتی در کشور افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هنرجو در بیش از ۸۹۰۰ هنرستان کشور و در چهار حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر با بیش از ۱۵۰ رشته مهارتی مشغول آموزش هستند.
آذرکیش همچنین از راهاندازی هنرستانهای «جوار کارخانه» خبر داد و گفت: امسال با همکاری معاونت هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، ۸۴۹ هنرستان جوار کارگاه شناسایی شد که پس از مراحل پایش، ۸۷ هنرستان آن به مرحله راهاندازی رسیده است.
وی تأکید کرد: تقویت آموزشهای مهارتی، علاوه بر تأمین نیاز بازار کار و ارتقای بهرهوری اقتصادی، میتواند به کاهش مدرکگرایی و افزایش پویایی نظام آموزشی کشور منجر شود.
