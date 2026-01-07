معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: مشارکت بخش‌های تخصصی به‌ویژه حوزه معدن به تربیت نیروی کار ماهر و متناسب با نیاز بازار کار منجر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی آذرکیش در آیین امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه وزارت آموزش و پرورش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و خانه معدن ایران افزود: آموزش مهارتی زنجیره‌ای کامل از تدوین استاندارد‌ها تا اجرای آموزش، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه را شامل می‌شود.

وی با اشاره به الگو‌های موفق آموزش مهارتی در کشور‌های مختلف، اظهار کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد حضور ذینفعان اصلی آموزش‌های مهارتی در مراحل طراحی، اجرا، ارزیابی و صدور گواهینامه، نقش مؤثری در افزایش اثربخشی و بهره‌وری این حرفه‌آموزی به عنوان رویکرد منطبق با اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت کشور دارد.

آذرکیش با بیان اینکه بهترین سن برای دریافت آموزش مهارت‌ها، دوره متوسطه است، افزود: معدن یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد جهانی است و در راستای خروج از اقتصاد تک‌محصولی، توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های معدنی کشور، از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش است.

به گفته وی، این موضوع در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش با اشاره به وضعیت هنرستان‌های معدنی کشور گفت: در حال حاضر ۲۸ هنرستان مرتبط با رشته معدن در ۱۱ استان کشور با بیش از ۱۶۷۰ هنرجو فعال است.

وی افزود: تحصیل در هنرستان‌ها با استقبال روزافزون دانش‌آموزان مواجه شده است.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی آن است که آموزش‌ها با حضور مستقیم فعالان بخش صنعت و معدن طراحی و اجرا شود تا پس از فراغت از تحصیل، نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز این بخش، تربیت و گواهینامه‌های مهارتی نیز با مشارکت ذینفعان اصلی صادر شود.

وی با تأکید بر جایگاه مهارت‌آموزی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اظهار کرد: بر اساس این سند، دانش‌آموزان باید در هر مرحله‌ای که از نظام تعلیم و تربیت خارج می‌شوند، توانایی امرار معاش حلال را داشته باشند و هنرستان‌ها نقش کلیدی در تحقق این هدف ایفا می‌کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به گستره آموزش‌های مهارتی در کشور افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار هنرجو در بیش از ۸۹۰۰ هنرستان کشور و در چهار حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر با بیش از ۱۵۰ رشته مهارتی مشغول آموزش هستند.

آذرکیش همچنین از راه‌اندازی هنرستان‌های «جوار کارخانه» خبر داد و گفت: امسال با همکاری معاونت هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ۸۴۹ هنرستان جوار کارگاه شناسایی شد که پس از مراحل پایش، ۸۷ هنرستان آن به مرحله راه‌اندازی رسیده است.

وی تأکید کرد: تقویت آموزش‌های مهارتی، علاوه بر تأمین نیاز بازار کار و ارتقای بهره‌وری اقتصادی، می‌تواند به کاهش مدرک‌گرایی و افزایش پویایی نظام آموزشی کشور منجر شود.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: آموزش ، نیروی کار ، آموزش و پرورش
خبرهای مرتبط
پوشش تحصیلی پیش‌دبستانی به بیش از ۶۲ درصد رسید
سردار سلیمانی اسطوره‌ای ماندگار و تراز انسان مؤمن و انقلابی است
امتحانات نهایی فردا برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌های کشور
کشف یک «کهکشان ناقص» که دریچه‌ای نادر به جهان تاریک می‌گشاید
زمان ثبت‌نام پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی اعلام شد
شناسایی یک عامل خطر جدید برای دیابت نوع ۲
۵ ابزار هوش مصنوعی که شما را در کارتان حرفه‌ای می‌کند
امتحانات پایان ترم دانشگاه خواجه نصیر یک هفته به تعویق افتاد
آخرین اخبار
جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌های کشور
امتحانات پایان ترم دانشگاه خواجه نصیر یک هفته به تعویق افتاد
۵ ابزار هوش مصنوعی که شما را در کارتان حرفه‌ای می‌کند
کشف یک «کهکشان ناقص» که دریچه‌ای نادر به جهان تاریک می‌گشاید
زمان ثبت‌نام پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی اعلام شد
شناسایی یک عامل خطر جدید برای دیابت نوع ۲
بازگشت قیمت داروی «سیستاگون» به نرخ پیش از افزایش
تأکید وزیر علوم بر بازنگری مقررات و تسهیل فرایند‌های نظام آموزش عالی
حادثه‌ای در خوابگاه نرگس تربیت مدرس رخ نداده/ وضعیت خوابگاه‌ها عادی است
پیگیری حادثه بیمارستان ایلام براساس گزارش هیات اعزامی/ نظام سلامت حافظ جان مردم است
هشدار درباره ارسال دارو از مسیر‌های غیرمجاز
بودجه ۱۴۰۵ دارو؛ هشدار فاصله خطرناک منابع و نیاز‌ها
«ارزشیابی دروس ابتدایی» بازنگری شد
مشارکت بخش‌های تخصصی در فرایند آموزش موجب تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار می‌شود
حمایت وزارت اقتصاد از نخبگان المپیاد اقتصاد